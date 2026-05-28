Formación de servicio para la nueva casa abrigo de Colonia Josefa
En representación del Ministerio de Salud, participaron el coordinador provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos, Darío Cabrera, junto al coordinador zonal de Valle Medio, Federico Schenkel. Por parte de la SENAF, estuvo presente el subsecretario de Gestión y Coordinación Administrativa de la Casa Abrigo Rural, Cauplicán Rodríguez Ñancu.
Durante el encuentro se abordaron:
Modalidades de intervención y roles clave del operador dentro del dispositivo.
Intercambio de experiencias y puesta en común de dinámicas de trabajo.
Planificación y respuestas a dudas sobre las futuras tareas a desempeñar.
Sobre la Casa Abrigo Rural:
Es un nuevo espacio diseñado específicamente para el acompañamiento, la contención y el cuidado integral de adolescentes de la región.