Formación de servicio para la nueva casa abrigo de Colonia Josefa

En el marco de las acciones conjuntas entre la provincia y las comunidades locales, se llevó adelante un importante encuentro de capacitación destinado a las y los trabajadores de la Casa Abrigo Rural,  un dispositivo dependiente de la Senaf Avc Río Negro.
Regionales28/05/2026
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En representación del Ministerio de Salud, participaron el coordinador provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos, Darío Cabrera, junto al coordinador zonal de Valle Medio,  Federico Schenkel. Por parte de la SENAF, estuvo presente el subsecretario de Gestión y Coordinación Administrativa de la Casa Abrigo Rural, Cauplicán Rodríguez Ñancu.

Durante el encuentro se abordaron:
 Modalidades de intervención y roles clave del operador dentro del dispositivo.
 Intercambio de experiencias y puesta en común de dinámicas de trabajo.
 Planificación y respuestas a dudas sobre las futuras tareas a desempeñar.

 Sobre la Casa Abrigo Rural:
Es un nuevo espacio diseñado específicamente para el acompañamiento, la contención y el cuidado integral de adolescentes de la región.

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