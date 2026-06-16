La formación en Gestión Pública se fortaleció con una inmersión en las instituciones del Estado provincial

La propuesta fue impulsada por las cátedras Historia Política y Constitucional de Río Negro, a cargo de la profesora Vera Gladys, y Contrataciones del Estado, a cargo de la Dra. Adriana Santilli, quienes promovieron esta experiencia como una oportunidad para vincular la teoría con la práctica y profundizar la comprensión del rol que cumplen las instituciones públicas en la vida democrática.

Durante la jornada, los estudiantes visitaron la Legislatura provincial, la Casa de Gobierno y dependencias del Poder Judicial, donde fueron recibidos por profesionales y agentes que compartieron información sobre la organización, funciones y procesos administrativos de cada organismo. Además, tuvieron la posibilidad de plantear inquietudes, intercambiar experiencias y conocer de cerca las responsabilidades que implica la gestión pública en sus distintos ámbitos.

La recorrida permitió comprender el funcionamiento integral del Estado provincial, aportando una mirada concreta sobre los procedimientos administrativos, la toma de decisiones y el trabajo cotidiano que desarrollan quienes forman parte de las instituciones públicas.

Asimismo, en el marco de la asignatura Historia Política y Constitucional, los estudiantes profundizaron conocimientos sobre la historia de la capital provincial, el proceso de construcción institucional de Río Negro y el valor patrimonial de diversos espacios históricos de la ciudad.

Desde la institución destacaron la importancia de generar este tipo de experiencias formativas, que amplían los horizontes de aprendizaje y permiten a los futuros técnicos en Gestión Pública conocer directamente los ámbitos donde, en muchos casos, desarrollarán su actividad profesional.