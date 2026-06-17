Daños materiales en una colisión en Beltrán

El hecho ocurrió alrededor de las 18:10 horas, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre mayor de edad, que circulaba por calle Colón, y una motocicleta Mondial 110 cc en la que se desplazaban dos adolescentes de 15 años transitando por Avenida Roca.

Intervino personal policial de la Comisaría 19°, quien acudió al lugar para poner orden al tránsito vehicular y constatar la veracidad de lo informado.

Como resultado del impacto, ambos vehículos registraron daños materiales, aunque ninguno de los ocupantes requirió asistencia médica.

Fuente Unidad Regional IV