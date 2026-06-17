La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes tiene el agrado de invitar a participar y compartir la charla del Deportista y conferencista internacional Silvio Velo.
Daños materiales en una colisión en Beltrán
Regionales - Luis Beltrán17/06/2026
Un siniestro vial registrado durante la tarde de este martes en la localidad de Luis Beltrán involucró a un automóvil y una motocicleta, sin que se reportaran personas lesionadas de consideración.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:10 horas, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre mayor de edad, que circulaba por calle Colón, y una motocicleta Mondial 110 cc en la que se desplazaban dos adolescentes de 15 años transitando por Avenida Roca.
Intervino personal policial de la Comisaría 19°, quien acudió al lugar para poner orden al tránsito vehicular y constatar la veracidad de lo informado.
Como resultado del impacto, ambos vehículos registraron daños materiales, aunque ninguno de los ocupantes requirió asistencia médica.
Fuente Unidad Regional IV
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