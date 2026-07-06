Lactancia materna: protección natural frente a enfermedades del invierno

Frente a las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud de Río Negro recomienda sostener la lactancia materna en forma exclusiva hasta los 6 meses y continuarla hasta los 2 años, por ser una de las formas más efectivas de cuidado para los bebés y niños menores.
06/07/2026
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Con la llegada del invierno aumenta la circulación de virus respiratorios y, con ello, el riesgo de enfermedades como gripe, bronquiolitis y otras infecciones respiratorias que afectan principalmente a los niños más pequeños. 

En este contexto, la lactancia materna adquiere un rol aún más importante dado que la leche materna aporta todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable. Contribuye a disminuir el riesgo de estas enfermedades, así como la probabilidad de internaciones y complicaciones, gracias a las defensas que la madre transmite a través de la leche.

En caso de resfríos de la madre o el bebé

Si el bebé presenta un resfrío u otra enfermedad respiratoria leve, es importante continuar ofreciendo el pecho con frecuencia. La leche materna no solo aporta hidratación y nutrientes, sino que también brinda anticuerpos que colaboran en la recuperación.

Del mismo modo, si la madre cursa un resfrío común o una gripe leve, en la mayoría de los casos puede continuar amamantando. Se recomienda reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, para reducir el riesgo de transmisión de virus por vía respiratoria.

Recomendaciones para sostener la lactancia durante el invierno

Ofrecer el pecho a libre demanda.

Mantener al bebé adecuadamente abrigado, evitando el exceso de ropa que pueda dificultar la lactancia.

Continuar con una buena hidratación y una alimentación saludable de la madre.

Ventilar los ambientes todos los días, incluso durante el invierno.

Evitar la exposición del bebé al humo de tabaco y a personas con síntomas respiratorios cuando sea posible.

Ante dudas sobre la lactancia o dificultades para amamantar, consultar al equipo de salud del centro de salud u hospital más cercano.

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