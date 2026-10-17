Eligió el Hospital de Choele Choel para ejercer la pediatría que siempre soñó

Río Negro impulsa la llegada de profesionales que eligen la provincia para desarrollar su vocación y construir un proyecto de vida. 
Regionales - Choele Choel17/10/2026
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Hace casi cuatro años, Fabricio dejó La Plata para comenzar una nueva etapa en el Valle Medio. Llegó sin conocer Choele Choel, pero con el deseo de seguir ejerciendo en el sistema público y acompañar de cerca a la comunidad. Lo que empezó como una propuesta laboral pronto se convirtió en una experiencia que le permitió desarrollar su profesión desde una perspectiva cercana a las necesidades de las familias.

“Acá podemos hacer la pediatría que siempre soñé”, afirma. En el Hospital de Choele Choel encontró la posibilidad de acompañar a niños, niñas y sus familias, trabajar en equipo y dar respuestas a una población pediátrica numerosa. Su labor incluye consultorios, atención por guardia y actividades de atención primaria en los centros de salud, con una mirada integral que busca sostener el cuidado más allá de cada consulta.

La mudanza también respondió a una decisión familiar. Fabricio llegó junto a su pareja, Emilia, ginecóloga convocada para trabajar en la localidad, y sus hijos. Además de una oportunidad para ambos en el ámbito profesional, buscaban un entorno que les permitiera acompañar más de cerca la crianza. En Choele Choel encontraron una comunidad donde los vínculos se construyen en lo cotidiano y la cercanía se traduce en gestos concretos.

El Ministerio de Salud de Río Negro mantiene abierta la convocatoria nacional para incorporarse a los 36 hospitales de la provincia. Para más información ingresar al siguiente link

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