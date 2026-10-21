Convocan a familias de todo el país para adoptar a una adolescente de 13 años

Esta convocatoria está dirigida a familias de todo el país, que puedan asumir sus cuidados con paciencia, flexibilidad y afecto, así como ser un apoyo ante los desafíos que presenta en el aprendizaje escolar, respetando y promoviendo el vínculo con sus hermanas.

Quienes tengan interés deben completar el formulario de inscripción en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCARK14NvOR24YyB0xij-TNgCKx37_unnXrqlM3l92zpZiqg/viewform

Para mayor información, pueden comunicarse al (0298) 4295000 int. 180 en el horario de 7.30 a 13.30 horas en días hábiles y/o por correo electrónico a [email protected]

Enlaces útiles sobre la adopción:

https://jusrionegro.gov.ar/acceso-a-justicia/adopcion/

https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/adopcion/

https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/guia