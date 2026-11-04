Con una mirada puesta en los desafíos del presente y las oportunidades del futuro, el Instituto Técnico Superior CEAER ya inscribe para las dos nuevas certificaciones profesionales y una tecnicatura en sus sedes de Lamarque, Choele Choel y Chimpay.
Relatos de un ángel que pasea por el infierno
04/11/2026Gerardo
Relatos de un ángel que pasea por el infierno se presenta en el teatro El Galpón el sábado 7 de noviembre a las 21 horas.
El espectáculo está formado por dos obras cortas, “La verdadera causa de la muerte de Rolo” y “Tiro al blanco”.
Estas obras se estrenaron en Buenos Aires en 2002. La segunda, “Tiro al Blanco”, fue seleccionada para participar del ciclo de “Teatro por la identidad”.
Actúan Germán Rodeghiero, Mecha Espinel y Maximiliano Quito Kühn
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En el marco de la 10ª edición de la ExpoEmprende Valle Medio, que se realizará el próximo fin de semana en Lamarque, Enfoque Patagónico participará con una nueva muestra fotográfica en el Salón de las Artes denominada: "Lo que nos quiebra y nos sostiene"
Allanamiento por lesiones y amenazas terminó con el secuestro de varios elementos y plantas de cannabisRegionales - Luis Beltrán03/11/2026
Un allanamiento realizado en la localidad de Luis Beltrán, en el marco de una investigación iniciada por "lesiones y amenazas", permitió el secuestro de municiones de distintos calibres, un arma de aire comprimido y un elemento contundente que estaría vinculado con el hecho denunciado.