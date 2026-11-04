Relatos de un ángel que pasea por el infierno

Relatos de un ángel que pasea por el infierno se presenta en el teatro El Galpón el sábado 7 de noviembre a las 21 horas.
04/11/2026GerardoGerardo
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El espectáculo está formado por dos obras cortas, “La verdadera causa de la muerte de Rolo” y “Tiro al blanco”.

Estas obras se estrenaron en Buenos Aires en 2002. La segunda, “Tiro al Blanco”, fue seleccionada para participar del ciclo de “Teatro por la identidad”.

Actúan Germán Rodeghiero, Mecha Espinel y Maximiliano Quito Kühn

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