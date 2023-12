Radicales enojados. Critican a la conducción del partido

Denuncian que la conducción actual de la UCR de Río Negro «convoca a la Convención sin propiciar el debate en los comités seccionales, con una propuesta de reforma que pretende avanzar sobre derechos de los afiliados, pretendiendo dejar en manos del Comité Central facultades del órgano máximo, que es la Convención, ninguneado a los comités locales».

Afirman que con estas modificaciones «pretenden ampliar el mandato y de esta manera, excederse en los dos años reglamentarios, con el fin de poder definir las próximas estrategias electorales» y alertaron que «el radicalismo de Rio Negro tiene el desafío de volver a las bases, de reconstruirse desde las raíces».

«Esto no se logra cambiando artículos de la Carta Orgánica con un proyecto de reforma cerrado, sino, terminando con las practicas que atrasan y que limitan la discusión real», sostienen y expresan que «el camino no es este, no es achicando la UCR, no es no debatiendo y no es cerrando las puertas de los comités seccionales, del Comité Central y de la Convención»

Fuente ADN