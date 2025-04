Este año, el presupuesto para el Poder Legislativo es de $29.457.000.000, es decir miles de millones de pesos. "Mientras las escuelas se caen a pedazos; mientras la salud pública no puede atender los problemas más básicos porque los médicos huyen y no hay ni curitas; y mientras somos victimas de violentos hechos de inseguridad porque la policía no tiene nafta en los patrulleros, Pedro Pesatti está ocupándose de ser Senador con la de los rionegrinos" indicó Nicolas Suarez Colman.



En su comunicado el presidente de Republicanos Unidos expresó que desde ese movimiento se propone "que todo el arco legislativo devuelva sus salarios de los últimos dos meses, como así también los gastos de representación, viáticos, gastos de combustible, telefonía, y gastos en asesores y servicios que se pagaron para nada."



Finalmente expresa que "mientras al ciudadano de a pie le resulta difícil llegar a fin de mes, porque el dinero no alcanza, la casta legislativa se nos ríe en la cara a los rionegrinos."