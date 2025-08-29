Reunión del consejo de seguridad de Choele

En Seguridad rural expuso el Presidente de la Sociedad Rural local y se abordaron temas como la caza deportiva, conectividad en la zona de campos y el abigeato, buscando estrategias conjuntas para proteger a los productores rurales.



En seguridad urbana se debatió, en vísperas de las próximas fiestas estudiantiles, la prevención del uso y abuso de drogas, ludopatia y alcohol, como también en estrategias para la prevención del suicidio .



Además, se hizo énfasis en la importancia de la participación de los vecinos y en la necesidad de realizar denuncias para que las autoridades puedan actuar y detener los ilícitos.



Estuvieron presentes la Comisario María Melinguer y Subcomisario Alejandro Rivas (Unidad 8ª), el Oficial Luciano Pichihueche (Jefe de Bomberos), Javier Lefinau Secretario de Promocion y Seguridad ciudadana , Flavia Agostinelli (Jueza de Paz), Horacio Martinez (Director del ENDEVAM), Mariano Canossa (Pastor de la iglesia “Renuevo del Cielo”), Dante Segatori (Presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel), Laura Guidi (Área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar), los concejales Nahuel Perfumo y Cesar Yunes y los secretarios Nadia Yunes y Juan José Bayinay