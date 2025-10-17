Capacitaciones para autoridades de mesa

La Secretaría Electoral Nacional de Río Negro, dependiente del Juzgado Federal de Viedma cuya competencia electoral está a cargo del Sr. Juez Federal Subrogante Dr. Gustavo Eduardo Villanueva, hace saber a la población que con motivo de las Elecciones Legislativas del 26 de octubre -en las que se elegirán tres (3) Senadores Nacionales titulares y tres (3) suplentes, y dos (2) Diputados Nacionales titulares y dos (2) suplentes por Río Negro-, se encontrarán a partir del día 16/09/2025 exhibidos los padrones definitivos confeccionados para dichos comicios en los Juzgados de Paz, en las Sucursales del Correo Argentino y en el sitio web https://www.padron.gob.ar.



Se hace saber que sólo serán admitidas las reclamaciones que estén referidas exclusivamente a enmiendas de erratas u omisiones sobre dicho padrón definitivo (art. 33 del CEN) hasta el día

26/09/2025.



Los documentos válidos para votar son:

LC – Libreta Cívica

LE - Libreta de Enrolamiento

DNI tapa verde

DNI tapa celeste

DNI tarjeta en sus dos versiones

A pesar de la indicación de “No Válido para Votar” en DNI tarjeta primera versión, podrá ser utilizado

para votar en las próximas elecciones.



Recordar que para votar se debe ir el día de la elección con la última actualización del documento que haya realizado.



Asimismo se hace saber que están en curso las capacitaciones para el cumplimiento de la función de Autoridad de mesa, dirigidas a los ciudadanos designados en tal carácter, a los postulantes para esa función inscriptos en el Registro Público creado a esos fines que eventualmente pudieren ser

designados, a los Delegados Electorales y a la ciudadanía en general.



La Capacitación para Autoridades de mesa podrá ser realizada a través de la página de la Cámara Nacional Electoral www.capacitacionelectoral.gob.ar o por las distintas posibilidades que ofrece La

Secretaría Electoral Nacional de Río Negro dependiente del Juzgado Federal de Viedma:



1) en vivo todos los miércoles y viernes a partir del miércoles 3/9 a través de la herramienta MEET en el enlace meet.google.com/nau-rwtr-pcx a las 18 hs. continuando en el enlace

meet.google.com/tks-dhbf-xvh a partir de las 19 hs.



2) Capacitaciones Presenciales en el hall central del Juzgado Federal de Viedma -sito en San Martín N° 189 esquina Belgrano- los días miércoles a partir del 3/9 a las 18 hs.



3) Capacitaciones Presenciales en diferentes localidades de la provincia, en fechas y lugares que se encuentran publicados en el enlace https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.



La capacitación para Delegados Electorales se está llevando a cabo desde el día viernes 5 de septiembre de 2025, todos los viernes a las 18 hs. a través de la plataforma meet en el enlace

meet.google.com/ntb-ffmy-dpq.

Contacto:

Telefono: (2920) 422820/421876

Whatsapp: +54 9 2920 34-9370

Correo electrónico: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/secretariaelectoralrn.redes/