En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
Capacitaciones para autoridades de mesa
La secretaria electoral informa las distintas posibilidades existentes para realizar las capacitaciones como autoridades de mesa .17/10/2025
La Secretaría Electoral Nacional de Río Negro, dependiente del Juzgado Federal de Viedma cuya competencia electoral está a cargo del Sr. Juez Federal Subrogante Dr. Gustavo Eduardo Villanueva, hace saber a la población que con motivo de las Elecciones Legislativas del 26 de octubre -en las que se elegirán tres (3) Senadores Nacionales titulares y tres (3) suplentes, y dos (2) Diputados Nacionales titulares y dos (2) suplentes por Río Negro-, se encontrarán a partir del día 16/09/2025 exhibidos los padrones definitivos confeccionados para dichos comicios en los Juzgados de Paz, en las Sucursales del Correo Argentino y en el sitio web https://www.padron.gob.ar.
Se hace saber que sólo serán admitidas las reclamaciones que estén referidas exclusivamente a enmiendas de erratas u omisiones sobre dicho padrón definitivo (art. 33 del CEN) hasta el día
26/09/2025.
Los documentos válidos para votar son:
LC – Libreta Cívica
LE - Libreta de Enrolamiento
DNI tapa verde
DNI tapa celeste
DNI tarjeta en sus dos versiones
A pesar de la indicación de “No Válido para Votar” en DNI tarjeta primera versión, podrá ser utilizado
para votar en las próximas elecciones.
Recordar que para votar se debe ir el día de la elección con la última actualización del documento que haya realizado.
Asimismo se hace saber que están en curso las capacitaciones para el cumplimiento de la función de Autoridad de mesa, dirigidas a los ciudadanos designados en tal carácter, a los postulantes para esa función inscriptos en el Registro Público creado a esos fines que eventualmente pudieren ser
designados, a los Delegados Electorales y a la ciudadanía en general.
La Capacitación para Autoridades de mesa podrá ser realizada a través de la página de la Cámara Nacional Electoral www.capacitacionelectoral.gob.ar o por las distintas posibilidades que ofrece La
Secretaría Electoral Nacional de Río Negro dependiente del Juzgado Federal de Viedma:
1) en vivo todos los miércoles y viernes a partir del miércoles 3/9 a través de la herramienta MEET en el enlace meet.google.com/nau-rwtr-pcx a las 18 hs. continuando en el enlace
meet.google.com/tks-dhbf-xvh a partir de las 19 hs.
2) Capacitaciones Presenciales en el hall central del Juzgado Federal de Viedma -sito en San Martín N° 189 esquina Belgrano- los días miércoles a partir del 3/9 a las 18 hs.
3) Capacitaciones Presenciales en diferentes localidades de la provincia, en fechas y lugares que se encuentran publicados en el enlace https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.
La capacitación para Delegados Electorales se está llevando a cabo desde el día viernes 5 de septiembre de 2025, todos los viernes a las 18 hs. a través de la plataforma meet en el enlace
meet.google.com/ntb-ffmy-dpq.
Contacto:
Telefono: (2920) 422820/421876
Whatsapp: +54 9 2920 34-9370
Correo electrónico: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/secretariaelectoralrn.redes/
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.
En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.