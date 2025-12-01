Día Mundial del VIH: hacete el test gratis y de forma confidencial

“El objetivo es que todas y todos los rionegrinos puedan acceder al testeo de manera simple. Se realizarán campañas en todas las localidades de la provincia, que incluirán Centros de Salud, hospitales y consultorios. Nuestro compromiso es garantizar un acceso amplio para que nadie quede con dudas sobre su estado de salud”, destacó el coordinador de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, Darío Di Pratula.



Es fundamental recordar que el testeo de VIH y sífilis es un procedimiento simple, gratuito y totalmente confidencial, que no requiere pedido médico ni preparación previa. Estas características buscan eliminar barreras y asegurar que todas las personas que se acerquen se sientan seguras y acompañada.



Desde el Ministerio se enfatiza que hacerse el test de VIH y de sífilis es un acto de cuidado personal y colectivo. Conocer el diagnóstico permite acceder tempranamente a los tratamientos, garantizando mejores resultados para la salud individual y contribuyendo a prevenir nuevas transmisiones. Por ello, se invita a toda la población a consultar y despejar sus dudas con el personal de salud.



La salud pública está para acompañar en todo momento y durante todo el año. Informar, acompañar y concientizar a la comunidad es nuestro principal objetivo.



Se invita a todas las personas a ser parte activa de la prevención, para el cuidado de su salud y la de su entorno.



Actividad por localidad:



Lamarque: Testeos del 25 de noviembre al 1 de diciembre, de 16 a 19 en el Laboratorio del hospital.



Choele: testeo de VIH y sífilis CAPS Darwin durante la mañana del 1/12. 2/12 testeos VIH y sífilis en la ESRN 47, de 12 a 14.



Chimpay: testeos, charlas y debates con escuelas secundarias en la plaza a las 16.