Secuestran moto robada en Neuquén

Una motocicleta con pedido de secuestro, por un hecho de robo, fue recuperada por personal de la policía de Río Negro
Regionales - Lamarque25/07/2026
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El hecho ocurrió el jueves en horas de la tarde, en momentos que la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) realizaba recorridas preventivas en la zona del balneario municipal de Lamarque.

En ese contexto, los efectivos policiales procedieron a identificar una motocicleta Zanella ZR 250 cc que circulaba, sin chapa patente, por la costanera del río. 

Al ser entrevistado, el conductor, un hombre de 28 años domiciliado en Lamarque, manifestó ser propietario del rodado y haberla adquirido,a un familiar directo suyo, hace aproximadamente dos años.

Tras la consulta efectuada al Centro de Comunicaciones, se estableció que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro vigente, por el delito de "Robo de motovehículo", emitido en el año 2018 por la Comisaría Séptima de la provincia de Neuquén.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y, la fiscalía en turno, dispuso el inicio de una causa por el delito de "encubrimiento" con la imputación del involucrado.

Fuente URIV 

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