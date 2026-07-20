El Gobierno de Río Negro se hará cargo de finalizar 12 viviendas en Lamarque que habían sido iniciadas por el Gobierno Nacional y luego abandonadas. Se estima que las obras comiencen antes de fin de año, a partir de la firma del convenios con la municipalidad.
Lamarque campeón de la Córdoba Cup
Regionales - Lamarque20/07/2026
La Categoría 2013 del Club Atlético Lamarque, se consagró Campeón de la Copa de Oro en la 37ª edición de la Córdoba Cup Internacional.
Los azulgranas se quedaron con la gran final tras vencer por 3 a 2 a Barrio Parque de Córdoba, en un partido vibrante donde Giuliano Pallavedino fue la gran figura al convertir los tres goles del encuentro.
También fue destacada la actuación de Bautista “El Motorcito” Román, quien se consagró goleador de la categoría 2013, demostrando todo su talento a lo largo del torneo.
Como si fuera poco, la delegación recibió el Premio Fair Play, un reconocimiento que distingue el comportamiento ejemplar, el respeto y los valores demostrados durante toda la competencia.
Este logro trasciende lo deportivo y refleja el compromiso, el esfuerzo y el espíritu de equipo de nuestros jóvenes lamarqueños.
Desde la municipalidad de Lamarque felicitaron a los jugadores, cuerpo técnico, comisión, dirigentes, familias y a toda la delegación por dejar bien alto el nombre de Lamarque.
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