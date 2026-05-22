Destacada participación de Vallemedienses en interprovincial de Taekwondo

Los instructores Yago Carente y Natalia Benítez viajaron con un total de 18 competidores de la región del Valle Medio.

La delegación regional recibió una copa a los participantes con mayor cantidad de kilómetros recorridos y además cosecharon 26 medallas en diferentes modalidades dentro de la competencia.

Las medallas se vinieron para el Valle Medio con los siguientes resultados.

Categorías BLANCO/BLANCO PUNTA AMARILLO

JUAN MARTIN:

2°PUESTO EN FORMA 2°PUESTO EN LUCHA

TIZIANO PRIVITERA:

3°EN FORMA Y 1° EN LUCHA

LUCAS BEDIS :

2° PUESTO EN FORMA Y 1°PUESTO EN LUCHA .

MARIA LUZ MILLA:

1°PUESTO EN FORMA Y 1 PUESTO EN LUCHA.

NICOL BAEZ , hermosa participación mostrando un excelente ESPIRITU MARCIAL.

CATEGORIA AMARILLOS PUNTA VERDE :

ANTONELLA GARCIA:

2°PUESTO EN LUCHA.

ENZO DALMAS DI GEORGI:

2°PUESTO EN FORMA Y 2° PUESTO .

NAHITAN SZENSZEYUK PAEZ:

1° PUESTO EN LUCHA.

CATEGORIA VERDES

YAMILA TOLOSA

3°PUESTO EN FORMA

3 °PUESTO EN LUCHA.

RAMON PAEZ

3°PUESTO EN FORMA Y

3°PUESTO EN LUCHA.

CATEGORIA AZUL PUNTA ROJA.

TAYNA CABEZA:

1°PUESTO EN LUCHA.

MARTIN SALVATIERRA:

3°PUESTO EN FORMA

3°PUESTO EN LUCHA.

TIZIANA ROMERO:

1° PUESTO EN LUCHA.

CATEGORIA ROJO PUNTA NEGRA :

AGOSTINA CARENTE:

2° PUESTO EN LUCHA.

JOAQUIN BELOSO

2° PUESTO EN LUCHA.

VALENTIN HUEBRA

1°PUESTO EN LUCHA.

NATALIA BENITEZ

1°PUESTO EN FORMA.

1°PUESTO EN LUCHA.

CATEGORIA DANES I a III DAN (adultos de 18 a 35 años)

YAGO CARENTE

2°PUESTO EN LUCHA.

Los instructores destacaron el desempeño de todos los chicos, agradeciendo a las familias que acompañan, al Club Social y Deportivo Luis Beltran por ceder el espacio para poder trabajar y juntar fondos.

El Taekwondo sigue creciendo y los instructores Yago y Natalia continúan trabajando en sus diferentes sedes.

En Luis Beltran en el Club Social y Deportivo Luis Beltran y en Choele Choel en la sede de Atlantis Cross y en el Club Villa Union.