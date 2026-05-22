Destacada participación de Vallemedienses en interprovincial de Taekwondo
Los instructores Yago Carente y Natalia Benítez viajaron con un total de 18 competidores de la región del Valle Medio.
La delegación regional recibió una copa a los participantes con mayor cantidad de kilómetros recorridos y además cosecharon 26 medallas en diferentes modalidades dentro de la competencia.
Las medallas se vinieron para el Valle Medio con los siguientes resultados.
Categorías BLANCO/BLANCO PUNTA AMARILLO
JUAN MARTIN:
2°PUESTO EN FORMA 2°PUESTO EN LUCHA
TIZIANO PRIVITERA:
3°EN FORMA Y 1° EN LUCHA
LUCAS BEDIS :
2° PUESTO EN FORMA Y 1°PUESTO EN LUCHA .
MARIA LUZ MILLA:
1°PUESTO EN FORMA Y 1 PUESTO EN LUCHA.
NICOL BAEZ , hermosa participación mostrando un excelente ESPIRITU MARCIAL.
CATEGORIA AMARILLOS PUNTA VERDE :
ANTONELLA GARCIA:
2°PUESTO EN LUCHA.
ENZO DALMAS DI GEORGI:
2°PUESTO EN FORMA Y 2° PUESTO .
NAHITAN SZENSZEYUK PAEZ:
1° PUESTO EN LUCHA.
CATEGORIA VERDES
YAMILA TOLOSA
3°PUESTO EN FORMA
3 °PUESTO EN LUCHA.
RAMON PAEZ
3°PUESTO EN FORMA Y
3°PUESTO EN LUCHA.
CATEGORIA AZUL PUNTA ROJA.
TAYNA CABEZA:
1°PUESTO EN LUCHA.
MARTIN SALVATIERRA:
3°PUESTO EN FORMA
3°PUESTO EN LUCHA.
TIZIANA ROMERO:
1° PUESTO EN LUCHA.
CATEGORIA ROJO PUNTA NEGRA :
AGOSTINA CARENTE:
2° PUESTO EN LUCHA.
JOAQUIN BELOSO
2° PUESTO EN LUCHA.
VALENTIN HUEBRA
1°PUESTO EN LUCHA.
NATALIA BENITEZ
1°PUESTO EN FORMA.
1°PUESTO EN LUCHA.
CATEGORIA DANES I a III DAN (adultos de 18 a 35 años)
YAGO CARENTE
2°PUESTO EN LUCHA.
Los instructores destacaron el desempeño de todos los chicos, agradeciendo a las familias que acompañan, al Club Social y Deportivo Luis Beltran por ceder el espacio para poder trabajar y juntar fondos.
El Taekwondo sigue creciendo y los instructores Yago y Natalia continúan trabajando en sus diferentes sedes.
En Luis Beltran en el Club Social y Deportivo Luis Beltran y en Choele Choel en la sede de Atlantis Cross y en el Club Villa Union.