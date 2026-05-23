Vuelco sobre Ruta 22 a la altura de Chimpay

El siniestro se registró alrededor de las 18:20 en el kilómetro 1.047, donde por causas que se tratan de establecer, una camioneta Volkswagen Saveiro perteneciente al organismo provincial D.P A. terminó volcada sobre la banquina, quedando con sus ruedas hacia arriba.

El rodado era conducido por un hombre de 48 años, oriundo de General Roca, quien viajaba en dirección a Chimpay.

Según manifestó, habría perdido el control del rodado luego de morder la banquina, cruzándose hacia el sector contrario y produciéndose posteriormente el vuelco.

Al momento del arribo de los equipos de emergencia, el conductor ya se encontraba fuera del vehículo y no presentaba lesiones de gravedad.

Personal médico del hospital de Chimpay constató que se encontraba en buen estado de salud y orientado en tiempo y espacio.

Fuente Unidad Regional IV