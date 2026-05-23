Vehículo consumido por las llamas en la ruta 4

El hecho fue advertido cerca de las seis de la tarde, cuando se informó que un automóvil se encontraba envuelto en llamas a la vera de la mencionada ruta.

Al arribar al lugar, personal de prevención constató que se trataba de un Audi A4 blanco que circulaba en sentido oeste-este.

El conductor, un hombre de 52 años oriundo de Lamarque, manifestó que mientras viajaba con destino a la ciudad de Valcheta, un desperfecto mecánico originó un foco ígneo en la parte delantera del rodado.

Las llamas avanzaron rápidamente y, pese a los intentos por sofocarlas, el fuego terminó consumiendo el vehículo en su totalidad.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Lamarque, que logró controlar la situación para circunscribir el fuego y evitar que se expandiera hacia la zona de campos.

El conductor no sufrió lesiones y no requirió asistencia médica.

Fuente Unidad Regional IV