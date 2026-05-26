Operativo de Seguridad: secuestran un motor buscado desde 2023

El procedimiento de la policía rionegrina se llevó a cabo cerca de las 11:20 horas, en el marco de los controles dispuestos por el fin de semana extendido.

Los efectivos detuvieron la marcha de una Mercedes Benz, tipo furgón mixto, que se dirigía hacia Viedma y, al inspeccionar el sector de carga, observaron varios motores armados y semi desarmados.

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor indicó que los papeles de los motores se encontraban en poder de sus propietarios.

Ante ello, personal policial verificó la numeración de cada uno de los motores en la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.

Fue entonces cuando se detectó que uno de los motores, correspondiente a un Fiat Uno, registraba pedido de secuestro vigente desde noviembre de 2023 por una causa de robo automotor requerida por la Comisaría 46 de Neuquén.

La fiscal de turno, Dra. Analía Álvarez, dispuso el secuestro del motor y la notificación del conductor por presunto "encubrimiento".

Fuente Unidad Regional IV