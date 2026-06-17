Pomona adquirió nueva herramienta para la prestación de servicios

Se trata de la compra de un carro playo de 6 metros de largo y 2,20 de anchos con barandas, parantes desmontables y con una capacidad de carga de 6 toneladas qué permitirá mejorar los servicios hacia los vecinos.

"Es importante continuar adquiriendo herramientas y elementos que permitan brindar mejores soluciones a los vecinos y lo hacemos de manera responsable a través de una buena administración de los recursos" expresó el intendente Miguel Jara.