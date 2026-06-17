La policía de Río Negro retuvo preventivamente una motocicleta con irregularidades durante un operativo de control sobre la Ruta Nacional 250.
Pomona adquirió nueva herramienta para la prestación de servicios
Regionales - Pomona17/06/2026
El municipio de Pomona adquirió un nuevo acoplado que beneficiara a los vecinos con un mejoramiento en la prestación.
Se trata de la compra de un carro playo de 6 metros de largo y 2,20 de anchos con barandas, parantes desmontables y con una capacidad de carga de 6 toneladas qué permitirá mejorar los servicios hacia los vecinos.
"Es importante continuar adquiriendo herramientas y elementos que permitan brindar mejores soluciones a los vecinos y lo hacemos de manera responsable a través de una buena administración de los recursos" expresó el intendente Miguel Jara.
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