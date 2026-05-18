Jornada técnica pastoreo directo remolacha forrajera en Pomona

El martes 12 de mayo se realizó en Pomona la jornada técnica sobre pastoreo directo de remolacha forrajera, en el Establecimiento Copahue de Agrónica SA. 
Regionales - Pomona18/05/2026
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La convocatoria superó las expectativas: hubo muy buena concurrencia. Se conversaron aspecto técnicos de manejo del cultivo como así tambien su aprovechamiento. 
Hubo mucho interes de parte de la gente que participo por lo que se generó una muy entretenida jornada en un ping pong de preguntas y respuestas. 
También se pudo contar con el testimonio en primera persona del personal del campo que manejo el cultivo y ahora se encuentra con el manejo de los animales.
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