Un paso histórico para Chimpay y la región



Este no es un proyecto más; es un sueño que la comunidad de Chimpay viene persiguiendo desde 1929. Después de casi 100 años, se están dando los pasos finales para concretar una obra que va a transformar para siempre la capacidad productiva.







Con este proyecto Chimpay duplicara la superficie bajo riego en la zona, pasando de las 7.000 hectáreas actuales a aproximadamente 14.500 hectáreas. La obra permitirá mejorar el caudal, ampliar el canal matriz y realizar obras eléctricas para bombear agua a zonas donde hoy es difícil producir. Ampliar las zonas de producción es generar más mano de obra genuina, beneficiando a pequeños, medianos y grandes productores.







Esta jornada de trabajo fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, el DPA, el Consorcio de Riego y los equipos técnicos del BID.







Cabe señalar que se trata de una inversión estratégica que supera los 21 millones de dólares.