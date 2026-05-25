Un paso histórico para Chimpay y la región

El pasado jueves, en el salón de la asociación chilena Gabriela Mistral se llevó adelante la consulta pública sobre el proyecto de riego de Margen Norte.
Regionales - Chimpay25/05/2026
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Este no es un proyecto más; es un sueño que la comunidad de Chimpay viene persiguiendo desde 1929. Después de casi 100 años, se están dando los pasos finales para concretar una obra que va a transformar para siempre la capacidad productiva.

 

Con este proyecto Chimpay duplicara la superficie bajo riego en la zona, pasando de las 7.000 hectáreas actuales a aproximadamente 14.500 hectáreas. La obra permitirá mejorar el caudal, ampliar el canal matriz y realizar obras eléctricas para bombear agua a zonas donde hoy es difícil producir. Ampliar las zonas de producción es generar más mano de obra genuina, beneficiando a pequeños, medianos y grandes productores.

 

Esta jornada de trabajo fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, el DPA, el Consorcio de Riego y los equipos técnicos del BID.

 

Cabe señalar que se trata de una inversión estratégica que supera los 21 millones de dólares.

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