Destacada actuación de Beltrán en el clasificatorio sub 12

En la Copa de Oro, el equipo Sub 12 Femenino A se consagró campeón tras enfrentar a Limay Voley de Cipolletti, mientras que el Sub 12 Masculino A también obtuvo el primer puesto en la final disputada frente a Italia Unida.

Además, en la Copa de Plata, el equipo Sub 12 B Femenino consiguió un valioso tercer puesto enfrentando a la Escuela Municipal de Choele Choel, y el Sub 12 Masculino B alcanzó el segundo lugar tras medirse con Club Las Bardas de Choele Choel.