Una nueva edición del selectivo Provincial “Pequeños y Grandes Artistas” tuvo lugar en Luis Bertrán este domingo 24 de mayo con la escuela primaria 11 colmada de público.
Destacada actuación de Beltrán en el clasificatorio sub 12
Regionales - Luis Beltrán28/05/2026
La Escuela Municipal de Voley de Luis Beltrán tuvo una sobresaliente participación durante el último fin de semana en el Primer Clasificatorio Provincial Sub-12 disputado en la ciudad de General Roca y organizado por Italia Unida, logrando importantes resultados.
En la Copa de Oro, el equipo Sub 12 Femenino A se consagró campeón tras enfrentar a Limay Voley de Cipolletti, mientras que el Sub 12 Masculino A también obtuvo el primer puesto en la final disputada frente a Italia Unida.
Además, en la Copa de Plata, el equipo Sub 12 B Femenino consiguió un valioso tercer puesto enfrentando a la Escuela Municipal de Choele Choel, y el Sub 12 Masculino B alcanzó el segundo lugar tras medirse con Club Las Bardas de Choele Choel.
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