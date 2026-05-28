Destacada actuación de Beltrán en el clasificatorio sub 12

La Escuela Municipal de Voley de Luis Beltrán tuvo una sobresaliente participación durante el último fin de semana en el Primer Clasificatorio Provincial Sub-12 disputado en la ciudad de General Roca y organizado por Italia Unida, logrando importantes resultados.
Regionales - Luis Beltrán28/05/2026
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En la Copa de Oro, el equipo Sub 12 Femenino A se consagró campeón tras enfrentar a Limay Voley de Cipolletti, mientras que el Sub 12 Masculino A también obtuvo el primer puesto en la final disputada frente a Italia Unida.

Además, en la Copa de Plata, el equipo Sub 12 B Femenino consiguió un valioso tercer puesto enfrentando a la Escuela Municipal de Choele Choel, y el Sub 12 Masculino B alcanzó el segundo lugar tras medirse con Club Las Bardas de Choele Choel.

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Guia para el abordaje de violencias en secundarias

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Se llevó a cabo el segundo encuentro planificado para la presentación oficial de la “Guía orientativa de procedimiento para abordar en el ámbito educativo las situaciones de maltrato y/o abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes”. En esta oportunidad, estuvieron presentes los equipos directivos de las escuelas secundarias de la localidad: CET N°29, ESRN N°55, Instituto Magdalena de Canossa e Instituto Sagrado Corazón de Jesús.
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