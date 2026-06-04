La Orquesta del Bicentenario brilló en Choele Choel y reafirmó el valor de la educación artística gratuita e inclusiva

La actuación permitió apreciar el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de niños, niñas y jóvenes de distintas localidades del Valle Medio que integran esta propuesta musical, consolidada como un espacio de formación, encuentro y crecimiento colectivo.

Bajo la dirección del profesor Eduardo Consola, la orquesta funciona en las instalaciones del CEM 63 de Choele Choel y convoca a participantes de toda la región, constituyéndose en una valiosa herramienta de inclusión y acceso a la cultura.

La presentación también puso en relevancia la importancia del Programa de Coros y Orquestas, impulsado a través del Ministerio de Educación, que garantiza el acceso gratuito a la formación artística y continúa generando oportunidades para que niños, niñas y jóvenes desarrollen sus talentos a través de la música.

Además del trabajo permanente de la orquesta, el espacio ofrece clases gratuitas de trompeta, trombón y contrabajo destinadas a quienes deseen iniciarse en la práctica musical y, eventualmente, formar parte de la agrupación. De esta manera, el programa no solo fortalece la formación de sus integrantes actuales, sino que también abre las puertas a nuevos músicos de la región.

A esta propuesta se suma el espacio de Coro que funciona en Lamarque, ampliando las posibilidades de participación artística para estudiantes y jóvenes del Valle Medio.

Con cada presentación, la Orquesta del Bicentenario demuestra que la educación artística es una herramienta fundamental para promover valores, fortalecer vínculos comunitarios y generar oportunidades de desarrollo personal, acercando el arte y la cultura a toda la comunidad de manera gratuita e inclusiva.