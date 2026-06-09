La rápida intervención del personal de la Comisaría 19° de Luis Beltrán permitió recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada durante la tarde del mismo día.
El Valle Medio vivió una verdadera fiesta de la pelota paleta
Regionales - Luis Beltrán09/06/2026
Del 5 al 7 de junio, Luis Beltrán y Choele Choel fueron escenario de un exitoso torneo de Pelota Paleta que reunió a cerca de 50 parejas y jugadores de gran nivel de toda la región.
Durante tres días se disfrutaron partidos intensos y un gran acompañamiento del público, en un evento que reflejó el crecimiento que viene teniendo este deporte en el Valle Medio. Mucho de este presente se debe al trabajo constante de la Subcomisión de Pelota Paleta del Club Social y Deportivo Luis Beltrán, que con esfuerzo y dedicación impulsa la disciplina, organiza actividades y sigue sumando nuevos jugadores.
Además, el torneo tuvo un momento especial con el reconocimiento a Mingo Cirillo, en homenaje a su trayectoria y su aporte al desarrollo de este deporte.
Un fin de semana a puro deporte, compañerismo y pasión por la Pelota Paleta.
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