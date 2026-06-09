El Valle Medio vivió una verdadera fiesta de la pelota paleta

Durante tres días se disfrutaron partidos intensos y un gran acompañamiento del público, en un evento que reflejó el crecimiento que viene teniendo este deporte en el Valle Medio. Mucho de este presente se debe al trabajo constante de la Subcomisión de Pelota Paleta del Club Social y Deportivo Luis Beltrán, que con esfuerzo y dedicación impulsa la disciplina, organiza actividades y sigue sumando nuevos jugadores.

Además, el torneo tuvo un momento especial con el reconocimiento a Mingo Cirillo, en homenaje a su trayectoria y su aporte al desarrollo de este deporte.

Un fin de semana a puro deporte, compañerismo y pasión por la Pelota Paleta.