Río Negro tendrá un nuevo fondo para renovar maquinarias

El programa permitirá que productores y empresas incorporen tecnología, renueven maquinaria y mejoren los procesos vinculados con la producción y el agregado de valor, fortaleciendo la competitividad de las distintas economías regionales de Río Negro.

En ese marco, Weretilneck destacó la importancia de seguir impulsando inversiones que potencien el desarrollo productivo de la provincia. "Estamos fortaleciendo y ampliando una herramienta muy importante que ha sido de gran utilidad para los productores los últimos años porque invertir en tecnología y maquinaria es invertir en más calidad, más eficiencia y más competitividad para nuestras economías regionales. Queremos que llegue a la mayor cantidad de productores y empresas”.