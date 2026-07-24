El Ministerio de Salud de Río Negro recuerda la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación para prevenir la reintroducción del sarampión en la comunidad. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al hablar, toser o estornudar, y también por contacto con superficies contaminadas.
Río Negro tendrá un nuevo fondo para renovar maquinarias
Provinciales24/07/2026
El Gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, anunciaron la ampliación del fondo del Programa de Agregado de Valor y Renovación de Maquinarias (PAR Maquinarias), que facilitará la incorporación de tecnología y la modernización de los procesos productivos en toda la provincia.
El programa permitirá que productores y empresas incorporen tecnología, renueven maquinaria y mejoren los procesos vinculados con la producción y el agregado de valor, fortaleciendo la competitividad de las distintas economías regionales de Río Negro.
En ese marco, Weretilneck destacó la importancia de seguir impulsando inversiones que potencien el desarrollo productivo de la provincia. "Estamos fortaleciendo y ampliando una herramienta muy importante que ha sido de gran utilidad para los productores los últimos años porque invertir en tecnología y maquinaria es invertir en más calidad, más eficiencia y más competitividad para nuestras economías regionales. Queremos que llegue a la mayor cantidad de productores y empresas”.
Por su parte, Lamothe explicó que la nueva etapa del programa responde a una iniciativa impulsada por el Gobierno Provincial para ampliar el alcance del financiamiento.
"El Gobierno de Río Negro nos dijo que tenemos que ir un poquito más allá de lo que estamos haciendo en el Valle, tenemos que atender la agricultura, tenemos que atender otros niveles de maquinaria, otros montos. Vamos a poner unos $3.000 millones en la próxima etapa para financiar maquinaria, vía la financiera de Río Negro, usando el sistema de leasing", anunció.
El anuncio se realizó durante la presentación de las nuevas líneas de crédito del CFI para Río Negro, que dispondrán de $14.000 millones para inversiones productivas. Parte de esos recursos estará destinada a la colocación de malla antigranizo, una infraestructura prioritaria frente al crecimiento de los eventos climáticos que afectan a la fruticultura.
En ese sentido, el Gobernador remarcó que las inversiones también representan una respuesta estratégica frente al cambio climático, "no podemos minimizarlo. Invertir hoy es proteger la producción, cuidar el capital de nuestros productores y garantizar el futuro de la actividad”.
Con la ampliación del PAR Maquinarias, la Provincia extiende las alternativas de financiamiento para que productores, empresas y organizaciones accedan a bienes de capital y modernicen sus procesos productivos, con una herramienta adaptada a las necesidades de los distintos sectores de Río Negro.
El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que además de financiación de la maquinaria agrícola que históricamente se ha financiado como tractores y pulverizadoras, también se incorpora maquinaria agrícola mayor, para valor agregado, tanto en agricultura y ganadería con maquinarias de mayor envergadura como líneas de empaque para la fruticultura y de frutos secos para la cosecha y trabajos culturales y de valor agregado también.
Las condiciones y plazos, tal como se hace año a año se informarán mediante los canales habituales a la brevedad y el sistema de Leasing mediante el cual se hace año tras año será el mismo.
“Considerando que el PAR de maquinarias es estratégico en momentos donde ganar eficiencia e incorporar tecnología es extremadamente necesario, seguimos trabajando con el CFI para ampliar el alcance de las herramientas a incorporar a todas las actividades productivas de la provincia”, concluyó.
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