García indico que las promesas del RIGI todavía no aparecen

Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 la provincia perdió 364 empleadores registrados (-3,64%) y 717 puestos de trabajo registrados (-0,34%). El informe también advierte que la caída se concentra principalmente en las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el principal motor del empleo privado provincial.

Revelados estos datos, el legislador del bloque PJ-NE Leandro García, indicó que estos números confirman las advertencias que realizó durante el debate legislativo por la adhesión de Río Negro al RIGI.

"Nos dijeron que había que aprobar un régimen de beneficios extraordinarios para las grandes empresas porque después iban a llegar el empleo y el desarrollo. Hoy vemos que la provincia tiene menos pymes y empresas empleadores y menos trabajadores registrados. Las promesas todavía no aparecen en la economía real", subrayó.

El informe del CEPA muestra que las PyMEs son las principales perjudicadas, y sobre todo las más chicas. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 366 empleadores de hasta 500 trabajadores, mientras que las empresas de mayor tamaño incluso aumentaron su cantidad. Del mismo modo, las pequeñas y medianas empresas perdieron 886 puestos de trabajo, mientras las grandes compañías incrementaron su dotación de personal.

García recordó que durante el tratamiento legislativo del RIGI, "nuestro bloque propuso incorporar condiciones para garantizar que las grandes inversiones dejaran beneficios concretos en Río Negro: contratación de trabajadores locales, participación de proveedores rionegrinos, agregado de valor e industrialización".

"Nunca estuvimos en contra de las inversiones. Estuvimos en contra de regalar beneficios fiscales que faltan en las escuelas y hospitales, sin exigir nada a cambio. Si una empresa recibe enormes ventajas fiscales, lo mínimo que debe hacer es generar empleo para los rionegrinos, comprar a proveedores locales y contribuir al desarrollo de nuestra provincia", agregó.

Y continuó “estamos generando una matriz tributaria cada vez más injusta, las grandes empresas pagan menos impuestos y las chicas sostienen al estado provincial”.

Los datos sectoriales también muestran un escenario preocupante. Excepto el complejo vinculado al petróleo, gas y minería, el resto de los sectores muestran índices negativos, algunos datos ilustrativos: el comercio perdió 2.039 puestos de trabajo, Alojamiento y Comida perdió 279 puesto de trabajo, servicios de transporte 259, y la industria manufacturera registró la pérdida de 90 empleadores.

Para García, estos indicadores demuestran que el éxito de una política de promoción de inversiones no puede medirse por la cantidad de anuncios ni por los beneficios fiscales otorgados, sino por su capacidad para fortalecer el entramado productivo local.

"Cuando cierran pequeñas empresas y se pierden puestos de trabajo, queda claro que el supuesto derrame no alcanza. Río Negro necesita inversiones, sí, pero inversiones que generen empleo de calidad, impulsen a nuestras PyMEs y agreguen valor en la provincia. Sin esas condiciones, el RIGI corre el riesgo de beneficiar a unos pocos mientras la economía local sigue perdiendo oportunidades", aseveró.

El legislador sostuvo que “la provincia necesita enfrentar el modelo económico de Milei, y defender de verdad a los rionegrinos. Con Milei perdemos empresas, destruimos empleo y tenemos cada vez menos recursos para la salud, la educación, la salud y la obra pública. Asi Rio Negro no tiene destino”, concluyó.