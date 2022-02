Día no trabajado, día no cobrado

Lo confirmó el Ministro Buteler: Día no trabajado, día no pagado, y se recuperan las clases perdidas

A los estatales y docentes que no concurran a trabajar la semana próxima por adherirse a los paros de ATE y UNTER se les descontarán las jornadas de inasistencia. Así lo confirmó el Ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, en declaraciones a la prensa, ratificando además que en el receso invernal se recuperarán los días de clase perdidos, para completar así el calendario escolar de 180 días.



Buteler adelantó además que no se liquidará ninguno de los tramos de aumento previstos en la propuesta oficial hasta tanto no haya un acuerdo con los gremios y se acepte el ofrecimiento. En las paritarias del 22 de febrero, el Gobierno ofreció un aumento del 21%, dividido un 6% en marzo, un 4% en abril, un 6% en mayo y un 5% en junio.

Buteler se mostró sorprendido por la decisión de los gremios estatales de no aceptar la propuesta oficial. “Hicimos un buen ofrecimiento de aumento salarial que cumple con las proyecciones de inflación, con una reapertura de la discusión en el segundo semestre y que cumplió con las expectativas de los dirigentes gremiales en cada una de las mesas paritarias. Realmente no se entiende la actitud de los gremios. Lo concreto es que esto perjudica a la totalidad de los trabajadores, quienes no recibirán ningún aumento hasta tanto se acepte la propuesta salarial”.

Buteler recordó además que “fuimos una de las únicas provincias que en 2020, en plena pandemia otorgó un aumento de más del 20% a sus trabajadores, algo que no ocurrió en la mayoría del país”.

Algunos indicadores:

En el sector de Salud, la pauta salarial propuesta por el Gobierno para el primer semestre de 2022 se eleva por encima del 30% sumando el Plus Pandemia.

De acuerdo a la proyección de Economía, un médico/a especialista con cuatro años de antigüedad (categoría 16, agrupamiento 1) cobrará en junio $166.874 (un aumento del 31,93% con respecto a febrero), y en el caso de un técnico/a con dos años de antigüedad (categoría 56, agrupamiento 3) pasará a cobrar $95.096.

En el ámbito educativo, un docente que recién se inicia tendrá un salario mínimo al mes de junio de $79.625,59; en tanto que un director de Escuela Secundaria con 100% de antigüedad cobrará $168.557,13; un supervisor con 100% de antigüedad llegará a $211.902,24; un auxiliar docente, con el total de antigüedad y 80 de ubicación, pasará a $189.045,91 y un docente de Jornada Completa con 40 de ubicación, llegará a $182.509,63.

En el caso del escalafón general de la Ley 1844, una persona que ingresa a trabajar en el Estado sin título cobrará en febrero $62.040, y en el mes de junio percibirá $75.069. Mientras que un profesional con título de grado, en febrero percibirá $90.565 y en junio $109.584.