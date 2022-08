Unter manifiesta que gobernadora sigue apostando al conflicto

Desde el gremio Unter señalan que la nueva propuesta no dista mucho de lo que ya rechazó el congreso y que el gobierno no escucha el reclamo de la docencia rionegrina.

En su comunicado UnTER expresa:

El gobierno provincial vuelve a demostrar su incapacidad de escuchar los justos reclamos de la docencia rionegrina. En la paritaria del 26 de agosto evidenciaron su nula voluntad política de leer la realidad, que se visibilizó con el 98% de adhesión a las medidas de acción directa y las acciones políticas llevadas adelante por miles de compañeros. La nueva propuesta que trajeron a la mesa no dista mucho de lo que ya rechazó el congreso.

Es indignante encontrarse frente a un Ministerio al que poco le interesan las y los trabajadores de la educación; que no hace una lectura del contexto socio económico con el que docentes, al igual que toda la sociedad, nos enfrentamos todos los días. Un Ministerio que no sostiene el discurso con las acciones. Es inadmisible que la propuesta no contemple el pago del aumento en la liquidación del mes en curso, como sí va a hacer con el resto de los y las estatales.

Desde el Consejo Directivo Central repudiamos el accionar del Ministro Nuñez, que lejos de acercar las partes, no hace más que provocar bronca e impotencia con una propuesta que no contempla la mayoría de los requerimientos del sindicato. Accionar que seguramente provocará más bronca entre docentes y se verá reflejada en las definiciones colectivas. Pretende hacernos perder salario tanto como el tiempo y la energía que queremos poner a disposición de nuestros estudiantes.

Queda al desnudo el doble discurso y la falsa preocupación de la Gobernadora por los y las estudiantes. Su gobierno se caracteriza por el abandono y la improvisación, no garantiza las condiciones edilicias, no contempla las necesidades de sus trabajadores, paga los salarios con conceptos no remunerativos habiendo firmado un convenio con AnSES en el que se comprometió a no hacerlo y amenaza con descuentos de días de paro. Como si fuera poco, discrimina en trabajadores de primera y de segunda, cuando intenta pagar salarios diferenciados.

Este accionar del gobierno solo profundiza el conflicto y será el único responsable de sus consecuencias. Ante la falta de una propuesta superadora, seguramente el próximo martes, el Congreso de UnTER debatirá nuevas estrategias hasta ser escuchados. Para nuestro sindicato, con 48 años de historia y lucha por los derechos de trabajadores de la educación y la escuela pública; ¡la dignidad docente se defiende!