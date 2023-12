Si salís a la ruta, tomá todas las precauciones para evitar accidentes

Teniendo en cuenta la llegada de las fiestas de fin de año, Río Negro recuerda que si se viaja, se extremen las medidas de precaución en las rutas y caminos; respeten las velocidades mínimas y máximas, y sobre todo, no se maneje luego de tomar alcohol.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Policía de Río Negro se realizarán diversos operativos en las diferentes rutas, de acuerdo a lo previsto en las leyes de Tránsito Nacional y Provincial, a fin de resguardar a la población y evitar accidentes, teniendo en cuenta el crecimiento de la circulación en esta época del año.

Recordá, en este sentido, respetar las siguientes normas de Seguridad Vial:

- Si tomaste alcohol, no manejes.

- Conducí con precaución; respetá las velocidad máximas y mínimas en las rutas.

- Antes de salir, verificá tener la documentación obligatoria: licencia de conducir en vigencia y correspondiente al municipio de tu domicilio; DNI; cédula de identificación del automotor; póliza de seguro en vigencia; comprobante de pago de patente; Revisión Técnica Obligatoria (RTO) actualizada.

- Usá el cinturón de seguridad, y recordá que los menores de hasta 10 años o que no superen 1,50 m. de altura deben ocupar el asiento trasero.

- No uses el celular mientras conducís.

Ante alguna emergencia, la línea 911 está disponible las 24 hs. Allí podés comunicarte en caso de necesitarlo.