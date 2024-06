Paro de 48 horas de UNTER

Además en un comunicado expresaron:



El titular publicado en la página web de la provincia: “Continuando con la búsqueda del diálogo y el consenso, el Gobierno de Río Negro convocó a una nueva discusión salarial a los gremios ATE y UPCN” es la demostración que el gobierno definió continuar discriminando a UnTER y profundizar el conflicto.



En un contexto nacional tan sensible, atravesado por una crisis económica desencadenada por las políticas de Milei, el gobierno provincial se pone en sintonía con el discurso provocador y toma una postura de confrontación, sin reconocer que los y las trabajdores necesitan una propuesta salarial basada en el diálogo y el respeto por el ámbito paritario.



Esta actitud, es una estrategia para omitir las responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de cumplir con el acuerdo paritario homologado del 23 de noviembre, en el que se comprometió a pasar las sumas no remunerativas al básico en el primer semestre de este año. Propuesta que aún estamos esperando.



Sumado a declaraciones de diversos funcionarios y definiciones políticas destinadas a desgastar la voluntad de los docentes, permiten entrever que en un sector del arco político existe la clara intención de fortalecer un alineamiento con las políticas nacionales.



En este marco, el Congreso de UnTER realizó un exhaustivo análisis del contexto nacional y provincial y tomó una definición que representa el sentir de miles de compañeros que viven con salarios por debajo de la línea de la pobreza y que esperan otra reacción por parte del gobierno provincial.



No es la primera vez que trabajadores de la educación de Río Negro somos objeto de destrato por defender nuestros derechos. Por ello, continuaremos exigiendo respuestas hasta ser escuchados. Enseñar y aprender en condiciones dignas es un derecho y el único responsable de garantizar que el ciclo lectivo no se interrumpa es absolutamente del gobierno provincial y del Ministerio de Educación en particular.