Consejos para ahorrar en esta ola de calor

Hasta el viernes en gran parte de la provincia se podrían alcanzar temperaturas superiores a los 35°C, lo que genera un incremento en la demanda energética debido al uso intensivo de aires acondicionados y otros artefactos de refrigeración. Este aumento puede causar sobrecargas en el sistema de distribución y afectar la calidad del servicio eléctrico.



El uso eficiente y racional de la energía no sólo contribuye al cuidado del ambiente, sino que también reduce el impacto en la economía familiar. Adoptando pequeños cambios en los hábitos diarios, cada hogar puede disminuir su consumo eléctrico hasta un 30%, aliviando la demanda sobre el sistema y ayudando a garantizar el suministro para toda la comunidad.



Algunas recomendaciones clave:



Regulá la temperatura del aire acondicionado: configurá el termostato entre 24° C y 26° C para refrescar los ambientes de manera eficiente. Cada grado por debajo de este rango puede incrementar el consumo hasta un 8%. Además, apagá el equipo en ambientes desocupados y combiná su uso con ventiladores para distribuir el aire frío de forma uniforme.



Aprovechá la luz natural y cambiá a LED: durante el día, utilizá la luz natural abriendo cortinas y persianas. Reemplazá las lámparas incandescentes por LED, que consumen hasta un 80% menos y tienen una mayor durabilidad.



Desconectá los electrodomésticos que no uses: los artefactos en modo stand-by siguen consumiendo energía. Desenchufá televisores, microondas y cargadores cuando no estén en uso para evitar el consumo “vampiro”, que puede representar hasta un 10% de la factura eléctrica.



Evitá el uso simultáneo de artefactos de alto consumo: evitá utilizar varios equipos de alto consumo a la vez, como lavarropas y planchas. Esto no sólo reduce el consumo, sino que también evita sobrecargar el sistema eléctrico domiciliario.



Realizá actividades en horarios de menor demanda: programá el lavado de ropa y la plancha para las primeras horas de la mañana o después de las 22, cuando la demanda energética es menor.