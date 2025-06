Apoyo de la FeCooRN al INTA

Desde la Federación de Cooperativas de Río Negro expresamos con profunda preocupación y firmeza nuestro rechazo a cualquier intento de desmantelar, recortar o eliminar al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).



El INTA no es un gasto, es una inversión estructural en soberanía alimentaria, conocimiento productivo, arraigo territorial y equidad rural.



El INTA asesora, investiga, capacita, innova, acompaña. Lo hace en cada rincón de nuestra provincia y del país. Está presente codo a codo con productores chicos, medianos y grandes, cooperativas y comunidades rurales. Y lo hace con compromiso, con excelencia técnica y con vocación pública.



Eliminar o debilitar al INTA es condenar al abandono a quienes todos los días producen alimentos, empleo y vida rural en nuestras chacras, campos y mesetas.



Desde la Federación:

1. Reivindicamos el trabajo del INTA en la mejora de la eficiencia productiva, en la sanidad animal y vegetal, en la investigación forrajera, frutícola, hortícola y ganadera (caprina, bovina, ovina, equina, incluso en especies como guanacos).



2. Destacamos su rol en el acompañamiento a cooperativas en innovación, agregado de valor, adaptación al cambio climático y sostenibilidad.



3. Rechazamos de manera contundente cualquier intento de “ajuste” que implique la pérdida de capacidades estratégicas para el desarrollo del agro y el cooperativismo.



4. No hay producción sin ciencia. No hay campo sin conocimiento. No hay cooperativas rurales sin herramientas técnicas.



5. Por todo esto, defender al INTA es defender al productor, al cooperativismo y a la Argentina que trabaja, investiga y produce.



No al cierre del INTA. No al vaciamiento del desarrollo rural.