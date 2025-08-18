Daños totales dejo el incendio de un auto

Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.

El fuego inició pasadas las 17,30 horas cuando el auto transitaba sobre la calle de ripio camino al basurero, en el sector detrás del cementerio.


Según explicó el propio conductor del rodado, iba circulando con normalidad cuando de pronto comenzó a notar que salía fuego de la parte delantera. 


De inmediato se convocó al lugar  a personal policial y de bomberos, quienes trabajaron activamente para evitar la propagación del foco igneo  y sofocar el mismo en lo que quedaba del auto. 


No hubo personas lesionadas.


Los daños sufridos en el vehículo fueron muy importantes.

