Los estudiantes y docentes del CET20 de Lamarque continúan llevando adelante la obra de construcción de un nuevo paredón perimetral para lograr el total cerramiento de Hospital “Jorge Rebok”.
Daños totales dejo el incendio de un auto
Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.Regionales - Lamarque18/08/2025
El fuego inició pasadas las 17,30 horas cuando el auto transitaba sobre la calle de ripio camino al basurero, en el sector detrás del cementerio.
Según explicó el propio conductor del rodado, iba circulando con normalidad cuando de pronto comenzó a notar que salía fuego de la parte delantera.
De inmediato se convocó al lugar a personal policial y de bomberos, quienes trabajaron activamente para evitar la propagación del foco igneo y sofocar el mismo en lo que quedaba del auto.
No hubo personas lesionadas.
Los daños sufridos en el vehículo fueron muy importantes.
Fuente Unidad Regional IV
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, junto a su equipo de gobierno, invitan a participar del acto protocolar por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
La Escuela Especial 20 se prepara para el Encuentro Provincial de ArtesanosRegionales - Lamarque13/08/2025
Desde Lamarque y para toda la provincia, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial 20 se prepara para asistir este fin de semana al Encuentro Provincial de Artesanos que se desarrollará en Luis Beltrán.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque continúa con mucha actividad, compitiendo de manera permanente y haciendo crecer su palmarés.
El domingo 10 de agosto la bellísima Plaza Santa Genoveva volvió a colmarse de almas como tantas veces.
Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 12 y el miércoles 13 de Agosto.
Este fin de semana en el cine de Choele Choel se podrá ver Homo Argentum, además del film para los mas chicos, Tony, Shelly y la linterna mágica
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.