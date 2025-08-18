En el día de su nacimiento, el club Beltrán honro la memoria de Moisés “Buby” Vargas, un hombre que dejó su vida en el club, marcando con humildad, pasión y entrega la historia de todos los que visten los colores del Deporte.
Una verdadera fiesta del Deporte automotor
La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.Regionales - Luis Beltrán18/08/2025
Dos jornadas donde se destacó el trabajo en equipo y la predisposición de la gente para ayudar a los competidores.
A continuación, compartimos los resultados que dejo el circuito:
4X4
1 Gonzalez – Gonzalez
2 Poliglieddu – Idiarte
3 Noale – Noale
4 Linares – Linares
5 Soto – Soto
6 Steding - Soto
SIMPLES A
1 Mendez - Mendez
2 Carcasson - Carcasson
3 Monsalves – Baluczynsky
4 Reggiani – Contreras
5 Noale – Trincheri
SIMPLES B
1 Tolosa – Tolosa
2 Peña – Peña
3 Alvarez – Amundarain
4 Ramos – Saez
5 Cascallares – Azarof
6 Maldonado – Fuentes
MOTO LIBRES
1 Gordon Julian
2 Cortez Jose Luis
3 Marenco Rufini Nicolas
4 Otero Richart
5 Araya Marcelo
6 Candia Eduardo
MOTOS 350CC
1 Rapari Enzo
2 Jones Luis
3 Paderno Joaquin
4 Oscar Dani
5 Roldán Guillermo
6 Moreira Silvio
NACIONALES A
1 Tolosa Fernando
2 Ulloa Alberto
3 Anabalon Elias
4 Di Masi Eduardo
5 Jaramillo Luciano
6 Sanchez Matias
NACIONALES B
1 Bartolomé Franco
2 Lopez Eduardo
3 Molina Facundo
4 Rolando Pablo Nicolas
5 Valdebenito Jesus
6 Jaramillo Facundo
CUATRICICLOS
1 Peschillo Damian
2 Peschillo Daniel
3 Pelayo Miguel
4 Peschillo Dante
5 Bonavitta Federico
Del viernes al domingo Beltrán será sede del Safari regional que estará disputando en la zona de campos de la localidad la quinta fecha del campeonato regional.
La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.
El grupo libre festeja su 41 aniversario
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
Coordinado por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar Valle Medio I, se realizó una actividad conjunta con integrantes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales -SPLIF- con sede en Luis Beltrán.
La Comisaría de la Familia de Luis Beltrán participó el pasado domingo de la celebración del “Día de las Infancias” en esa localidad.
Más de 350 jóvenes brillaron en los Encuentros Culturales en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
La Secretaría de Cultura de Río Negro realizó en el Polideportivo de Luis Beltrán, la instancia correspondiente a la zona del Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos.
Estudiantes del CET 29 entregaron verduras a comedores de residenciasRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
Como parte del proyecto de prácticas Profesionalizantes, los estudiantes de sexto año del Centro de Educación Técnica Nº 29 de Luis Beltrán, entregaron plantas de lechuga orgánica a las residencias estudiantiles de esa localidad.
Este fin de semana en el cine de Choele Choel se podrá ver Homo Argentum, además del film para los mas chicos, Tony, Shelly y la linterna mágica
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.