Una verdadera fiesta del Deporte automotor

Dos jornadas donde se destacó el trabajo en equipo y la predisposición de la gente para ayudar a los competidores.



A continuación, compartimos los resultados que dejo el circuito:



4X4

1 Gonzalez – Gonzalez

2 Poliglieddu – Idiarte

3 Noale – Noale

4 Linares – Linares

5 Soto – Soto

6 Steding - Soto



SIMPLES A

1 Mendez - Mendez

2 Carcasson - Carcasson

3 Monsalves – Baluczynsky

4 Reggiani – Contreras

5 Noale – Trincheri



SIMPLES B

1 Tolosa – Tolosa

2 Peña – Peña

3 Alvarez – Amundarain

4 Ramos – Saez

5 Cascallares – Azarof

6 Maldonado – Fuentes



MOTO LIBRES

1 Gordon Julian

2 Cortez Jose Luis

3 Marenco Rufini Nicolas

4 Otero Richart

5 Araya Marcelo

6 Candia Eduardo



MOTOS 350CC

1 Rapari Enzo

2 Jones Luis

3 Paderno Joaquin

4 Oscar Dani

5 Roldán Guillermo

6 Moreira Silvio



NACIONALES A

1 Tolosa Fernando

2 Ulloa Alberto

3 Anabalon Elias

4 Di Masi Eduardo

5 Jaramillo Luciano

6 Sanchez Matias



NACIONALES B

1 Bartolomé Franco

2 Lopez Eduardo

3 Molina Facundo

4 Rolando Pablo Nicolas

5 Valdebenito Jesus

6 Jaramillo Facundo



CUATRICICLOS

1 Peschillo Damian

2 Peschillo Daniel

3 Pelayo Miguel

4 Peschillo Dante

5 Bonavitta Federico