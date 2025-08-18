Una verdadera fiesta del Deporte automotor

La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.

Dos jornadas donde se destacó el trabajo en equipo y la predisposición de la gente para ayudar a los competidores.


A continuación, compartimos los resultados que dejo el circuito:


4X4
1 Gonzalez – Gonzalez
2 Poliglieddu – Idiarte
3 Noale – Noale
4 Linares – Linares
5 Soto – Soto
6 Steding - Soto


SIMPLES A
1 Mendez - Mendez
2 Carcasson - Carcasson
3 Monsalves – Baluczynsky
4 Reggiani – Contreras
5 Noale – Trincheri


SIMPLES B
1 Tolosa – Tolosa
2 Peña – Peña
3 Alvarez – Amundarain
4 Ramos – Saez
5 Cascallares – Azarof
6 Maldonado – Fuentes


MOTO LIBRES
1 Gordon Julian
2 Cortez Jose Luis
3 Marenco Rufini Nicolas
4 Otero Richart
5 Araya Marcelo
6 Candia Eduardo


MOTOS 350CC
1 Rapari Enzo
2 Jones Luis
3 Paderno Joaquin
4 Oscar Dani
5 Roldán Guillermo
6 Moreira Silvio


NACIONALES A
1 Tolosa Fernando
2 Ulloa Alberto
3 Anabalon Elias
4 Di Masi Eduardo
5 Jaramillo Luciano
6 Sanchez Matias


NACIONALES B
1 Bartolomé Franco
2 Lopez Eduardo
3 Molina Facundo
4 Rolando Pablo Nicolas
5 Valdebenito Jesus
6 Jaramillo Facundo


CUATRICICLOS
1 Peschillo Damian
2 Peschillo Daniel
3 Pelayo Miguel
4 Peschillo Dante
5 Bonavitta Federico

Homenaje al Buby Vargas

Regionales - Luis Beltrán16/08/2025

En el día de su nacimiento, el club Beltrán honro la memoria de Moisés “Buby” Vargas, un hombre que dejó su vida en el club, marcando con humildad, pasión y entrega la historia de todos los que visten los colores del Deporte.

