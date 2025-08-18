Daños materiales en un choque en cadena en el puente

Se trató de un choque múltiple en cadena con cuatro rodados involucrados.

Los autos circulaban en el mismo sentido de dirección yendo desde el territorio hacia la isla.

Según la información recogida en el lugar, la colisión por alcance ocurrió como consecuencia de una abrupta disminución de la velocidad de un camión que encabezaba la columna de vehículos.



La maniobra no habría sido observada convenientemente por alguno de quienes le precedían generándose la colisión.

Lo cierto es que, una camioneta Volkswagen Amarok que iba desde General Roca con destino a Las Grutas chocó duramente la parte trasera de un vehículo Nissan Sense, al mando de una mujer, que se dirigía con destino Luis Beltrán procedente de la ciudad de Neuquén.

Ese primer episodio fue el detonante de lo que vendría, ya que el Nissan se desplazó hasta alcanzar la parte trasera de un Fíat Uno que conducía un hombre y que se dirigía uniendo las localidades de Choele Choel con Lamarque.

A su vez, éste último y también producto del impacto, terminó colisionando al semirremolque de un camión Scania que viajaba por delante y que circulaba hacia Lamarque procedente de General Roca.

Del siniestro solo se constataron daños materiales, aunque preventivamente – además de la policía vial de Choele Choel – se hicieron presentes personal de la comisaría 8va., del hospital local y de bomberos de la ciudad.

Fuente Unidad Regional IV