Cuota MiPyME

Ante la conclusión del programa Cuota Simple, prevista para el próximo 30 de junio, y por la necesidad de las pequeñas y medianas empresas de todo el país de contar con un sistema de financiamiento en cuotas con tasas competitivas y de bajo costo para los comercios minoristas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) gestionó con la empresa Payway la herramienta financiera Cuotas MiPyME. Estará operativa desde el 1° de julio.



La iniciativa busca impulsar el consumo y las ventas en los comercios y está dirigida a las pymes que cuenten con su certificado vigente (según padrón de la Sepyme). El nuevo programa contará con 3 ó 6 cuotas con tasas promocionales, contemplará los mismos rubros de Cuota Simple e incorporará productos importados. Asimismo, las cuotas no tendrán un tope de financiación.



“Es fundamental para el pequeño y mediano comerciante contar con financiamiento en cuotas con baja carga de intereses para ganar competitividad frente a las promociones y las ofertas de las grandes superficies. Continuarán las cuotas para los comercios minoristas pymes de todo el país”, dijo el presidente de CAME, Ricardo Diab.



Por su parte, el Chief Business Officer de Payway, Emiliano Porciani, enfatizó que “acompañamos y cuidamos el negocio de las pymes para que puedan seguir creciendo. Por esta razón, nos parece fundamental que puedan seguir teniendo alternativas de financiación en cuotas a tasas competitivas, sin que la terminación de Cuota Simple los afecte”.



Así, los comercios que ya operan con Cuota Simple con Payway accederán automáticamente al programa Cuotas MiPyME y tendrán las mismas opciones de financiación (13 para 3 cuotas y 16 para 6 cuotas). Los negocios de Payway que no están adheridos a Cuota Simple podrán hacerlo ingresando en Mi Payway (https://mi.payway.com.ar) y elegir Cuotas MiPyME. Por último, aquellos comercios no adheridos a Payway deberán ingresar en https://mi.payway.com.ar, sumarse a Payway y luego adherirse a Cuotas MiPyME.



A continuación, se detallan todos los rubros incluidos en la nueva herramienta financiera desarrollada por CAME y Payway:



Indumentaria y calzado: ropa, zapatos, accesorios, etc.

Línea blanca: electrodomésticos grandes como heladeras, lavarropas, etc.

Pequeños electrodomésticos: tostadoras, licuadoras, etc.

Muebles y colchones: artículos para el hogar.

Bicicletas y motos: rodados para transporte personal.

Materiales y herramientas para la construcción: arena, cemento, ladrillos, etc.

Equipamiento médico: equipos de terapia respiratoria, sillas de ruedas, etc.

Servicios de cuidado personal: peluquería, estética.

Turismo: pasajes, hoteles, excursiones.

Servicios de instalación de alarmas: seguridad electrónica.

Servicios de organización de eventos: catering, fotografía.

Libros y artículos de librería: materiales para estudio y lectura.

Espectáculos y eventos culturales: entradas a conciertos, obras de teatro, etc.

Teléfonos celulares con tecnología 4G y 5G: dispositivos móviles.

Computadoras, notebooks y tablets: dispositivos electrónicos.

Anteojos y lentes de contacto: artículos de óptica.

Artefactos de iluminación: lámparas, focos, etc.

Instrumentos musicales: pianos, guitarras, etc.

Juguetes: artículos para niños.

Maquinaria y herramientas: para uso doméstico o profesional.

Neumáticos, accesorios y repuestos: para automóviles y motos.

Servicios educativos: cursos, capacitaciones.

Servicios de reparación: de vehículos, electrodomésticos, etc.

Kit para la conexión a servicios de agua y cloacas: para instalaciones domiciliarias.

Kit para la conexión a servicios de internet satelital: para zonas sin acceso a internet tradicional.

Seguridad electrónica: cámaras de videovigilancia, alarmas, etc.