Despiste en la rotonda de acceso a Beltrán

Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.

Regionales - Luis Beltrán25/08/2025
IMG-20250825-WA0004

Más allá de los daños materiales al vehículo, la conductora sufrió escorciones en su rodilla izquierda y no quiso ser derivada al hospital local para recibir curaciones.

Intervino luego personal de la inspectoría municipal local realizando la retención preventiva del vehículo y labrando el acta de infracción – entre otras cosas - por la carencia de documentación.

Fuente Unidad Regional IV 

