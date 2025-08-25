Despiste en la rotonda de acceso a Beltrán

Más allá de los daños materiales al vehículo, la conductora sufrió escorciones en su rodilla izquierda y no quiso ser derivada al hospital local para recibir curaciones.

Intervino luego personal de la inspectoría municipal local realizando la retención preventiva del vehículo y labrando el acta de infracción – entre otras cosas - por la carencia de documentación.

Fuente Unidad Regional IV