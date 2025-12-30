Recomendaciones ante altas temperaturas

Ademas se recomienda ingerir alimentos frescos como frutas y verduras; evitar bebidas alcohólicas, muy dulces e infusiones calientes; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; tomar líquido antes durante y después de cualquier actividad al aire libre, y protegerse del sol con sombreros o sombrilla.

También se sugiere, permanecer en espacios ventilados o acondicionados.



Por último se recomienda no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día (entre las 10hs y las 17hs) y utilizar protector solar, factor mayor a 30.