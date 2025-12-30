Recomendaciones ante altas temperaturas

Las elevadas temperaturas en la región durante estos días,  puede causar efectos negativos  en la salud de las personas, especialmente en grupos de riesgo, por lo que se recomienda el consumo de agua para mantener la hidratación durante todo el día.

Ademas se recomienda ingerir alimentos frescos como frutas y verduras; evitar bebidas alcohólicas, muy dulces e infusiones calientes; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; tomar líquido antes durante y después de cualquier actividad al aire libre, y protegerse del sol con sombreros o sombrilla.

También se sugiere, permanecer en espacios ventilados o acondicionados.


Por último  se recomienda no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día (entre las 10hs y las 17hs) y utilizar protector solar, factor mayor a 30.

