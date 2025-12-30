En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura. El fuego provocó importantes daños materiales
Recomendaciones ante altas temperaturas
Las elevadas temperaturas en la región durante estos días, puede causar efectos negativos en la salud de las personas, especialmente en grupos de riesgo, por lo que se recomienda el consumo de agua para mantener la hidratación durante todo el día.30/12/2025
Ademas se recomienda ingerir alimentos frescos como frutas y verduras; evitar bebidas alcohólicas, muy dulces e infusiones calientes; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; tomar líquido antes durante y después de cualquier actividad al aire libre, y protegerse del sol con sombreros o sombrilla.
También se sugiere, permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
Por último se recomienda no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día (entre las 10hs y las 17hs) y utilizar protector solar, factor mayor a 30.
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pomona informa que mediante la Ordenanza N° 07/2025, se aprobó una modificación que establece los nuevos valores del camping municipal.
El martes al mediodía el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a dos hombres por un hecho ocurrido ayer. Uno de ellos quedó imputado por varios delitos, entre ellos tentativa de femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por la utilización de violencia y por el uso de arma, abuso sexual agravado, amenazas, y quedó detenido cumpliendo prisión preventiva.