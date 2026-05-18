Coronel Belisle fortalece sistema de agua potable con nuevas perforaciones

Los trabajos, realizados a través de la Subgerencia de Valle Medio, arrojaron resultados altamente positivos: una de las perforaciones obtuvo un caudal de 10 m³/h y la otra alcanzó los 27 m³/h, lo que representa un importante incremento en la disponibilidad del recurso y un avance clave para optimizar el servicio en la comunidad.

Tras la finalización de las tareas, personal del servicio realizó los muestreos correspondientes para verificar la calidad del agua.