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Coronel Belisle fortalece sistema de agua potable con nuevas perforaciones
Regionales - Coronel Belisle18/05/2026
Aguas Rionegrinas finalizó con éxito en Coronel Belisle la ejecución de dos nuevas perforaciones que permitirán ampliar y fortalecer el sistema de agua potable de la localidad, mejorando la capacidad de abastecimiento para las familias y acompañando el crecimiento de la demanda.
Los trabajos, realizados a través de la Subgerencia de Valle Medio, arrojaron resultados altamente positivos: una de las perforaciones obtuvo un caudal de 10 m³/h y la otra alcanzó los 27 m³/h, lo que representa un importante incremento en la disponibilidad del recurso y un avance clave para optimizar el servicio en la comunidad.
Tras la finalización de las tareas, personal del servicio realizó los muestreos correspondientes para verificar la calidad del agua.
Posteriormente, se avanzará con la obra necesaria para su vinculación a la red local, acciones que permitirán incrementar la producción actual de 30 m³/h a un total estimado de 67 m³/h, mejorando sustancialmente la capacidad de abastecimiento y acompañando el crecimiento de la demanda en la comunidad.
De esta manera, Aguas Rionegrinas continúa fortaleciendo la infraestructura y el servicio en cada localidad, con el compromiso de garantizar un suministro seguro y de calidad para todos los vecinos y vecinas.
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