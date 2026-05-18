Una fiesta que pone en valor la cadena productiva

En el acto inaugural estuvieron acompañando a Juani Segatori, presidente de la sociedad rural de Choele Choel, los intendente de Choele Choele y Luis Beltrán, Diego Ramello y Robin Del Rio, el ministro de desarrollo económico y productivo Carlos Banacloy, legisladores provinciales, autoridades policiales, instituciones intermedias e integrantes de la comisión de la sociedad rural.

El intendente Diego Ramello fue el encargado de dar las palabras de bienvenida, destacando la nueva comisión de la sociedad rural, porque siempre es un mérito asumir la participación en instituciones. Puso en relieve además la importancia de las instituciones para las localidades señalando que "las comunidades crecen por el sector productivo, la inversión privada y el desarrollo de las instituciones, y justamente en esta fiesta se produce la sinergia de estos tres ejes."

Finalmente destacó que está fiesta permite a los choelenses mostrarse a la norpatagonia, por lo que es muy importante seguir acompañando.

Por su parte Juani Segatori agradeció a los socios que aceptaron el desafío de una nueva comisión, que tiene la intención de ser representativa de todos los productores de esta amplia región, abriendo sus puertas e invitando a todos aquellos productores que necesiten regularizar su situación. Además expuso sobre el fortalecimiento de la institución con un trabajo conjunto con otras instituciones y en este sentido resaltó el trabajo con instituciones educativas y con fuerzas de seguridad, por caso en el marco del acto se entregaron cuatro recados completos a la brigada rural del Valle Medio.

Banacloy indico que está fiesta es un ejemplo para toda la provincia, donde se pone en valor todo lo que significa está cadena de producción, que es justamente una de las actividades más importantes de la provincia con más de siete mil productores a lo largo de Río Negro.