Obras de cordones cunetas en distintos barrios de Choele

Con personal municipal trabajando de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, las tareas buscan ordenar el escurrimiento del agua de lluvia y mejorar la circulación en sectores donde cada precipitación generaba complicaciones.

Los trabajos permiten encauzar la caída del agua y representan una mejora importante para la infraestructura barrial, aportando mayor orden y mejores condiciones de transitabilidad.

Desde el municipio remarcaron que las obras forman parte de un plan de mejoras urbanas que continúa desarrollándose en distintos barrios, atendiendo pedidos históricos de vecinos y avanzando con soluciones concretas que impactan directamente en la vida diaria.

En los sectores donde ya comenzaron las intervenciones, el movimiento de los trabajadores marcan el ritmo de pequeñas obras esperadas por muchos vecinos, que observan cómo poco a poco las calles empiezan a cambiar.