Nuevo aumento para empleados municipales de Lamarque

Cabe recordar que durante los primeros meses del año ya se habían otorgado aumentos del 2,5 % en enero, 2,5 % en febrero y 5 % en marzo, medidas que ahora se complementan con esta nueva suba.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que este esfuerzo es posible gracias a una administración responsable y saludable de las arcas municipales, que permite sostener políticas salariales orientadas a cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico complejo y atravesado por la inflación.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo de la gestión es acompañar de manera permanente a las familias municipales, procurando que los salarios no queden relegados frente al aumento del costo de vida.

Según los índices difundidos por el INDEC, la inflación acumulada en lo que va del año fue del 2,9 % en enero, 2,9 % en febrero, 3,4 % en marzo y 2,6 % en abril. Para mayo, las estimaciones de distintas consultoras privadas ubican la inflación entre el 2,3 % y el 2,7 %.

De esta manera, el aumento salarial acumulado otorgado por el Municipio, que alcanza el 15 %, se posiciona por encima de la inflación acumulada estimada para el mismo período, que ronda el 14,5 %.

Desde el Municipio señalaron además que esta política de actualización salarial forma parte de un compromiso sostenido con los trabajadores municipales y con una gestión ordenada, que permita seguir fortaleciendo tanto los servicios públicos como el bienestar de quienes diariamente trabajan por la comunidad de Lamarque.