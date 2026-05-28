Nuevo aumento para empleados municipales de Lamarque

La Municipalidad de Lamarque otorgará un nuevo aumento salarial del 5 % para los empleados municipales correspondiente al mes de mayo. Con esta actualización, el incremento acumulado en lo que va del año alcanza el 15 %, consolidando un esquema de recomposición salarial sostenido por parte del Ejecutivo Municipal.
Regionales - Lamarque28/05/2026
Municipio Lamarque
Cabe recordar que durante los primeros meses del año ya se habían otorgado aumentos del 2,5 % en enero, 2,5 % en febrero y 5 % en marzo, medidas que ahora se complementan con esta nueva suba.
Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que este esfuerzo es posible gracias a una administración responsable y saludable de las arcas municipales, que permite sostener políticas salariales orientadas a cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico complejo y atravesado por la inflación.
En ese sentido, remarcaron que el objetivo de la gestión es acompañar de manera permanente a las familias municipales, procurando que los salarios no queden relegados frente al aumento del costo de vida.
Según los índices difundidos por el INDEC, la inflación acumulada en lo que va del año fue del 2,9 % en enero, 2,9 % en febrero, 3,4 % en marzo y 2,6 % en abril. Para mayo, las estimaciones de distintas consultoras privadas ubican la inflación entre el 2,3 % y el 2,7 %.
De esta manera, el aumento salarial acumulado otorgado por el Municipio, que alcanza el 15 %, se posiciona por encima de la inflación acumulada estimada para el mismo período, que ronda el 14,5 %.
Desde el Municipio señalaron además que esta política de actualización salarial forma parte de un compromiso sostenido con los trabajadores municipales y con una gestión ordenada, que permita seguir fortaleciendo tanto los servicios públicos como el bienestar de quienes diariamente trabajan por la comunidad de Lamarque.
Te puede interesar
IMG-20260518-WA0000

Detenido por conducir alcoholizado e inhabilitado

Regionales - Lamarque19/05/2026
El eficaz trabajo preventivo y de control desplegado por personal policial de la Comisaría 17° de Lamarque permitió interceptar y detener a un conductor que circulaba de manera peligrosa por la vía pública, poniendo en riesgo la seguridad de terceros, constatándose además que registraba una inhabilitación judicial vigente para conducir vehículos.
DSC_0899

Seguir soñando en un Lamarque más justo

Regionales - Lamarque16/05/2026
El viernes la localidad de Lamarque celebró el 126 aniversario con inauguraciones, desfile, reconocimientos a vecinos e instituciones. El intendente destacó que este año se quiso reconocer a quienes tienen que ver con el día a día de la localidad e invito a todos a seguir soñando por una mejor Lamarque
Lo más visto