Proyectan obras eléctricas para ampliar el riego en Chimpay y Belisle

La iniciativa forma parte del Programa de Desarrollo Rural de Río Negro, que la Provincia gestiona ante el BID y que contempla una inversión global estimada en US$85 millones para obras estratégicas de riego, electrificación rural y gestión del riesgo agropecuario.

En ese marco, el proyecto de Margen Norte prevé una inversión cercana a los US$20 millones, destinada a ampliar la infraestructura necesaria para incorporar nuevas áreas productivas y mejorar las condiciones de trabajo de los productores del Valle Medio.

Energía para ampliar el riego

La propuesta fue presentada en una rueda de consulta pública realizada en Chimpay, como parte del proceso participativo que impulsa el Gobierno Provincial junto a productores, instituciones y comunidades vinculadas al desarrollo rural.

El proyecto contempla obras eléctricas en Chimpay I, Chimpay II y Coronel Belisle, con ampliaciones en estaciones transformadoras y nuevos tendidos de distribución que permitirán abastecer la primera etapa de expansión del área de riego y drenaje de la Margen Norte.

Infraestructura para producir más

La obra apunta a generar mejores condiciones para el crecimiento productivo, facilitando el acceso a energía en zonas que necesitan infraestructura para incorporar tecnología, ampliar el riego y acompañar nuevas actividades rurales.

Según la presentación técnica, las intervenciones permitirán reforzar la capacidad del sistema eléctrico regional y sumar nuevos puntos de abastecimiento para responder a la demanda productiva proyectada.

Río Negro en marcha

Con este proyecto, Río Negro sigue construyendo infraestructura estratégica para preparar a la provincia para una nueva etapa de crecimiento. La ampliación del riego en el Valle Medio es parte de un rumbo claro: planificar, invertir y generar oportunidades concretas para que más productores puedan desarrollarse.

La Provincia avanza con obras que miran al futuro, fortalecen el arraigo rural y consolidan un modelo productivo con más energía, más agua y más oportunidades para las familias rionegrinas.