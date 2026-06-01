Cuatro nuevas bomberas en Chimpay

La comisión de bomberos de Chimpay anunció la incorporación de cuatro nuevas Bomberas Voluntarias al Cuerpo Activo.
Regionales - Chimpay01/06/2026
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Luego de varios meses de capacitación, instrucción y práctica, aprobaron satisfactoriamente el Examen de Nivel I, realizado en el Centro de Capacitación de la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro.
 

Durante su formación cursaron materias como Legislación y Orden Interno, Comunicaciones, Incendios Forestales, Incendios de Estructura, Rescate Vehicular, Rescate con Cuerdas y Socorrismo, completando instancias teóricas y prácticas que les permitieron adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para el servicio.
 

A partir de ahora, pasan a formar parte oficialmente del Cuerpo Activo de Chimpay;  Carrasco Candela; Ramírez Mayra; Luján Eva; Fernández Maribel  
 

Es importante destacar el compromiso y la dedicación de cada instructor que acompañó su formación durante este proceso. 

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