Cuatro nuevas bomberas en Chimpay



Luego de varios meses de capacitación, instrucción y práctica, aprobaron satisfactoriamente el Examen de Nivel I, realizado en el Centro de Capacitación de la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro.





Durante su formación cursaron materias como Legislación y Orden Interno, Comunicaciones, Incendios Forestales, Incendios de Estructura, Rescate Vehicular, Rescate con Cuerdas y Socorrismo, completando instancias teóricas y prácticas que les permitieron adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para el servicio.





A partir de ahora, pasan a formar parte oficialmente del Cuerpo Activo de Chimpay; Carrasco Candela; Ramírez Mayra; Luján Eva; Fernández Maribel





Es importante destacar el compromiso y la dedicación de cada instructor que acompañó su formación durante este proceso.