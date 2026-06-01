Ni orgánico, ni inorgánico, basura humana

El tema en algunas localidades ha finalizado con exposiciones policiales, como es el caso de Luis Beltrán donde una vecina expuso la situación que atraviesa en el sector cercano a su vivienda donde la gente deposita basura. Esta situación no solo ocurre en ese lugar, que se encuentra sobre el ingreso a un camino rural, también ocurre en varios barrios, por caso un hecho llamativo ocurrió sobre un sector de calle Avellaneda donde se colocó un cartel de no arrojar residuos y en ese sector debajo del cartel se dejaron gran cantidad de materiales correspondientes a una obra. Otra llamativa situación se da en el puente del brazo sur, donde se ha colocado un pequeño contenedor de residuos, sin embargo, la gente deja sus residuos a tan solo algunos metros del contenedor. Otro hecho extraño es que, si bien el basurero de esta localidad está a unos tres kilómetros del casco urbano, muchos hacen cinco o seis kilómetros en dirección al sector de río para dejar residuos de gran porte, como pedazos de lavarropas, cajas con escombros y hasta partes de heladeras.

Igual situación ocurre, en otras localidades donde luego de los operativos de limpieza que demandan movimientos de maquinarias y empleados municipales, la gente vuelve a tirar sus residuos en los lugares intervenidos algunas horas antes. O por razones incomprensibles toma por los caminos que llevan a los campos para ir arrojar muebles en desuso.

Sin lugar a duda el trabajo de limpieza corresponde a los municipios, algunas comunas proponen más alternativas para que los vecinos tengan mayor cantidad de lugares habilitados para depositar sus residuos, incluso algunos municipios del valle medio habían comenzado a trabajar sobre planes de reciclados, separando en contenedores directamente entre húmedos y secos. Ottos municipios invierten en la colocación de contenedores en distintos espacios.

Sin embargo, el problema no es solamente cuantos contenedores, en que sectores, o para que tipos de residuos, el problema es la basura humana que deja sus residuos en cualquier sector. La concientización parece no llegar a todos, y el problema se replica en distintos sectores donde los microbasurales comienzan a ganar lugar rápidamente. Esto no es solo de quienes se movilizan con el único fin de ir a depositar sus residuos, también pasa en distintos sectores de uso público, donde los mal aprendidos, luego de disfrutar el espacio, se retiran sin llevarse consigo los residuos que generaron. De esta forma es normal, querer sentarse en un banco de la plaza y tener que primero levantar papeles, envoltorios de alimentos y hasta latas, que dejaron quienes son inmune al mensaje del cuidado del medio ambiente.

Quizás llegó el momento que el valle medio finalmente trabaje en un proyecto regional que ha dado resultado en otras provincias, y que está relacionada a las políticas pública que aplican en otros países, donde se penaliza severamente el tirar basura en espacios públicos. Según detallan en provincias como Cordoba, quedó demostrado que se trata de una de las estrategias más efectivas para evitar que la gente tire basura. Se trata de políticas no solo disuasivas sobre los infractores, también dejan un mensaje claro sobre la importancia de mantener los entornos limpios. En algunos municipios de Cordoba se aumentó un 1000% el valor de la multa, y en otras provincias como el Chaco se procede al secuestro del rodado que es encontrado tirando residuos.

No se trata de la solución para el tratamiento de los residuos, pero que la gente comprenda donde no se depositan los residuos es un principio para luego trabajar en donde sí, y como se puede separar para su reutilización. Ese primer paso para que quienes aún no comprenden la idea del respeto del entorno, comiencen a captar la idea a base de sanciones, ahora queda en manos de los sectores legislativos de cada municipio y porque no aprovechar la figura del ENDEVAM para que el proyecto tome carácter regional, cobrando más fuerza para que quienes transitan por la zona también reciban de forma clara y unificado a lo largo de toda la región.