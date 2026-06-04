Capacitaciones del CEAER en el Valle Medio

El Instituto Técnico Terciario continúa fortaleciendo su vínculo con las comunidades de Valle Medio a través de propuestas de formación pensadas para brindar más oportunidades de crecimiento personal y laboral.
Regionales04/06/2026
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 En este marco, se encuentran en marcha distintas capacitaciones en las localidades de Chimpay y Lamarque, que ya reúnen a más de 150 personas inscriptas.

En Chimpay acaba de concluir la capacitación “Operaciones de Servicios, Seguridad y Atención al Cliente”, que estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para mejorar el desempeño laboral en actividades vinculadas al sector de servicios y la atención al público. La misma se repetirá desde este viernes en Coronel Belisle.

Por su parte, en Lamarque se dictan los cursos de “Electricidad Domiciliaria” e “IA en la Gestión Municipal”, dos iniciativas que buscan aportar conocimientos actuales y aplicables tanto al ámbito laboral como al fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Estas propuestas puestas en marcha desde el Departamento de Extensión, son el resultado de un trabajo articulado con los municipios, con el objetivo de acercar oportunidades de capacitación a vecinos y vecinas, promoviendo el acceso a nuevas herramientas para la inserción laboral, el crecimiento profesional y la ampliación de oportunidades de trabajo.

La directora del CEAER, Valeria Zoratti, destacó la importancia de apostar a la educación como motor de desarrollo para las comunidades. “Los pueblos progresan cuando se educan, por eso los aliento a formarse, educarse y esforzarce, porque el crecimiento que llegue a sus localidades por medios externos debe ser bien aprovechado, los efectos positivos solo vendrán si somos capaces de aprovechar las oportunidades y transformarlas en progreso”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que cada una de estas propuestas surge del diálogo permanente con las localidades y de la convicción de que la formación es una herramienta clave para generar más oportunidades y acompañar el desarrollo de la región.

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