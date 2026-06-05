Provincia construyó 120 diques aluvionales para la protección de Chimpay

Las tareas se desarrollaron en sectores estratégicos ubicados al norte de la localidad, donde las características del terreno favorecen la formación de escurrimientos aluvionales provenientes de las bardas. Estos fenómenos, generados por lluvias intensas concentradas en cortos períodos de tiempo, pueden provocar importantes arrastres de sedimentos y afectar tanto áreas urbanas como obras de infraestructura.

Como parte de esta intervención, el DPA construyó alrededor de 120 diques de contención aluvional utilizando una topadora propia del organismo. Los trabajos demandaron aproximadamente 200 horas de labor y representaron una inversión provincial estimada en $36.4 millones.

Las tareas estuvieron a cargo del maquinista Leonardo León y se realizaron de manera coordinada con la Municipalidad de Chimpay, fortaleciendo el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para la prevención de riesgos hídricos.

Las obras forman parte de una estrategia integral de mitigación impulsada por el DPA, basada en estudios técnicos que permitieron identificar cuencas de aporte, redes de drenaje y sectores prioritarios de intervención. El análisis contempló la topografía del terreno, las pendientes naturales y el comportamiento de los escurrimientos superficiales.

Las estructuras construidas están destinadas al control de aluviones y cumplen una función muy importante: disminuir la velocidad del agua, retener parte del material transportado durante las tormentas y reducir los procesos erosivos. De esta manera, contribuyen a atenuar los caudales y brindar mayor seguridad a la población y a la infraestructura existente.

Desde el DPA destacaron que este tipo de intervenciones resultan fundamentales para fortalecer la resiliencia de las localidades frente a fenómenos hidrometeorológicos cada vez más frecuentes e intensos, contribuyendo además a una gestión más eficiente de los recursos hídricos.