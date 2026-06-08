Zumba en la Isla 92

Todos los lunes y miércoles a las 17 horas en el Quincho de la Isla 92 se puede disfrutar de clases de Zumba rodeados de naturaleza, música y mucha energía positiva.

Actividad gratuita,para todas las edades, sin necesidad de experiencia previa.

Las clases estarán a cargo de Noe Corregidor.

Consultas e inscripciones: 2984 12-3960