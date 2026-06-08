Zumba en la Isla 92

Moverse, divertirse y compartir un buen momento también es una forma de cuidar la salud, por ello se realizan clases de zumba en la isla 92 de Choele Choel. 
Regionales - Choele Choel08/06/2026
Screenshot_20260607_214955_Facebook

Todos los lunes y miércoles a las 17 horas en el Quincho de la Isla 92 se puede disfrutar de clases de Zumba rodeados de naturaleza, música y mucha energía positiva. 

 

 Actividad gratuita,para todas las edades, sin necesidad de experiencia previa.  

 

Las clases estarán a cargo de  Noe Corregidor. 

 

Consultas e inscripciones: 2984 12-3960

Te puede interesar
1780697803_47aabb23e3df4502a8aa

Operativo antidrogas en Choele Choel

Regionales - Choele Choel06/06/2026
Como resultado de una investigación de cuatro meses por la Delegación de Toxicomanías de Lamarque, iniciada a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea 0800 333 4124, la Policía de Río Negro llevó adelante tres allanamientos simultáneos en Choele Choel que permitieron el secuestro de cocaína, marihuana, semillas de cannabis y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
Lo más visto