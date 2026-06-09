“CEAER Conecta”, un programa para fortalecer el vínculo con egresados

La iniciativa surge en un contexto marcado por las transformaciones del mundo laboral, los avances tecnológicos y las nuevas demandas productivas, que requieren procesos permanentes de actualización y formación profesional. En este escenario, las instituciones de Educación Superior Técnica asumen un rol estratégico no solo en la formación de técnicos y técnicas superiores, sino también en el acompañamiento de sus trayectorias laborales y profesionales una vez finalizados sus estudios.

A partir de su trayectoria regional y de la histórica articulación que mantiene con sectores productivos, comerciales y organismos públicos, el CEAER impulsa esta propuesta con el objetivo de consolidar una política institucional de seguimiento y acompañamiento de graduados, fortaleciendo tanto la inserción laboral como las oportunidades de desarrollo profesional continuo.

Bajo los objetivos de Registrar, Vincular y Formar, el programa busca construir una red activa de graduados que permita conocer sus trayectorias, promover el intercambio de experiencias y generar nuevas oportunidades de capacitación y crecimiento profesional.

Con esta iniciativa, el CEAER reafirma su compromiso con quienes forman parte de su historia y proyecta una comunidad de graduados activa, conectada y comprometida con el desarrollo de la institución y de toda la región.