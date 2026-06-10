Practicas Profesionalizantes en AER INTA Valle Medio

En el marco de la formación técnica, a través de prácticas profesionalizantes, estudiantes de Cet N°29 en la AER INTA Valle Medio vienen acompañando distintas actividades a terreno. 
Regionales - Luis Beltrán10/06/2026
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El desarrollo de dichas acciones forma parte de un proyecto sobre producción de plantas aromáticas y plantas ornamentales logradas por la reproducción agámica (esqueje) y sexual (semilla). 

 

Durante este tiempo los estudiantes logran desenvolverse en prácticas como; preparación de suelo e incorporación de enmiendas, armado de canteros, preparación de sustrato, construcción de microtunel, instalación de riego por goteo y producción de plantas en maceta. 

 

contacto: Lic Eliceo Alfaro email: [email protected] 

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