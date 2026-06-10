Practicas Profesionalizantes en AER INTA Valle Medio

El desarrollo de dichas acciones forma parte de un proyecto sobre producción de plantas aromáticas y plantas ornamentales logradas por la reproducción agámica (esqueje) y sexual (semilla).

Durante este tiempo los estudiantes logran desenvolverse en prácticas como; preparación de suelo e incorporación de enmiendas, armado de canteros, preparación de sustrato, construcción de microtunel, instalación de riego por goteo y producción de plantas en maceta.

contacto: Lic Eliceo Alfaro email: [email protected]