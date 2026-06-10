Durante el viernes y sábado en Luis Beltrán se realizará la presentación de un libro y se llevará adelante un taller.
Practicas Profesionalizantes en AER INTA Valle Medio
Regionales - Luis Beltrán10/06/2026
En el marco de la formación técnica, a través de prácticas profesionalizantes, estudiantes de Cet N°29 en la AER INTA Valle Medio vienen acompañando distintas actividades a terreno.
El desarrollo de dichas acciones forma parte de un proyecto sobre producción de plantas aromáticas y plantas ornamentales logradas por la reproducción agámica (esqueje) y sexual (semilla).
Durante este tiempo los estudiantes logran desenvolverse en prácticas como; preparación de suelo e incorporación de enmiendas, armado de canteros, preparación de sustrato, construcción de microtunel, instalación de riego por goteo y producción de plantas en maceta.
contacto: Lic Eliceo Alfaro email: [email protected]
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